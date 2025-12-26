Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε επιφυλακή ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας, λόγω καιρικών φαινομένων

Σε συνεχή επιφυλακή βρίσκονται οι δημοτικές υπηρείες, ώστε να να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε οποιοδήποτε περιστατικό, αναφέρει ο Δήμος Παραλιμνίου Δερύνειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπηρεσία του Δήμου Παραλιμνίου Δερύνειας σε συνεργασία με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, «βρισκόταν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα κατά την ημέρα των Χριστουγέννων, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις».

 

Αναφέρεται πως «οι επιστάτες και το τεχνικό προσωπικό εργάστηκαν από τις πρωινές ώρες για τον καθαρισμό δρόμων και υποστατικών, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών».

Σημειώνεται πως «οι δημοτικές υπηρεσίες παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε οποιοδήποτε περιστατικό απαιτήσει παρέμβαση ή υποστήριξη προς το κοινό».

Ο Δήμος αναφέρει πως «η ευθύνη για την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων, μετά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει μεταφερθεί στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ)».

Ο Δήμος τονίζει πως «βρίσκεται σε αγαστή και καθημερινή συνεργασία με τον ΕΟΑ Αμμοχώστου, με στόχο την άμεση προώθηση της τοποθέτησης οχετών ομβρίων και την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, για την επίλυση σημειακών προβλημάτων που υφίστανται εντός των ορίων του Δήμου».

