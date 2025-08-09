Τι ζητά ο Πούτιν για να τελειώσει ο πόλεμος – Το «όχι» Ζελένσκι και το «μήνυμα» Τραμπ

Πρόταση που δείχνει μερική υποχώρηση από τις αρχικές του διεκδικήσεις φέρεται να άφησε στο τραπέζι ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση που είχε στο Κρεμλίνο με τον Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal, προκειμένου να συμφωνήσει σε άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία. Ο βασικός όρος προβλέπει την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, ενώ η Μόσχα θα διατηρήσει τον έλεγχο του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ και της Κριμαίας.

Ο Πούτιν μετέφερε την πρότασή του στον Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στη Μόσχα την Τετάρτη. Συγκεκριμένα, η ρωσική πρόταση προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός εφόσον η Ουκρανία αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από ολόκληρη την ανατολική επαρχία του Ντονέτσκ. Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία ελέγχει την πλειονότητα της περιοχής, το Κίεβο εξακολουθεί να κατέχει σημαντικά τμήματά της.

Caption

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Ρωσία θα διατηρήσει υπό τον έλεγχό της τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει από το 2014. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που επικαλείται το μέσο, ο Ρώσος πρόεδρος δείχνει μια ελαστικότητα στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας τα εδάφη που είχαν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα σε Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Η πρόταση - αν υπάρξει συμφωνία - θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις: αρχικά, η Ουκρανία θα αποσυρθεί από το Ντονέτσκ και οι γραμμές του μετώπου θα «παγώσουν». Σε δεύτερο στάδιο, ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συμφωνήσουν σε ένα οριστικό ειρηνευτικό σχέδιο (πιθανόν τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα), το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επιφυλάξεις Ευρωπαίων και Ουκρανών

Ορισμένοι Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις, εκτιμώντας ότι η κίνηση του Κρεμλίνου αποσκοπεί στην αποφυγή των κυρώσεων και των δασμών που ο Τραμπ είχε προαναγγείλει πως θα επιβάλει αν μέχρι την Παρασκευή δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Ζελένσκι έδειξε διατεθειμένος να συζητήσει το ζήτημα των εδαφών μόνο εφόσον η Ρωσία αποδεχθεί πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Αξιωματούχος του Κιέβου που συμμετείχε στην τηλεφωνική επικοινωνία της Τετάρτης ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο και τον Τραμπ, φέρεται να ανέφερε πως η κυβέρνηση της χώρας δεν απορρίπτει την πρόταση επί της αρχής, αλλά θέτει ως απόλυτη προϋπόθεση την άμεση παύση των εχθροπραξιών.

Ο Τραμπ, μιλώντας πριν από μία εβδομάδα στο Newsmax, είχε προειδοποιήσει ότι ήταν έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν δεν υπάρξει συμφωνία, αν και αναγνώρισε ότι ο Πούτιν «ξέρει πώς να αποφεύγει τις κυρώσεις». Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε απογοήτευση καθώς, όπως είπε, πίστεψε τρεις φορές στο παρελθόν ότι είχε φτάσει σε συμφωνία με τον Ρώσο ηγέτη, αλλά η κατάσταση στο πεδίο άλλαζε δραματικά.

«Μίλησα πολλές φορές με τον Πούτιν και είχαμε εξαιρετικές συνομιλίες. Έπειτα, επιστρέφω και μαθαίνω ότι έπεσε βόμβα στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, με νεκρούς αμάχους. Νόμιζα ότι το είχαμε συμφωνήσει τρεις φορές, αλλά ίσως θέλει να πάρει τα πάντα. Νομίζω πως θα του είναι πολύ δύσκολο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: protothema.gr