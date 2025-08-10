Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Γάζα: Ποιος είναι ο «Παλαιστίνιος Πελέ» που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια

Ο πρώην παίκτης της παλαιστινιακής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και αστέρας του συλλόγου Al-Shati'a Services της Γάζας σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις.

Ο Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, 41 ετών, σκοτώθηκε από ισραηλινές «σφαίρες» που «στοχεύσαν» Παλαιστίνιους που «περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Γάζα», ανέφερε η PFA σε ανακοίνωσή της στα αραβικά.

Με τα παρατσούκλια «Γαζέλα», «Μαύρο Μαργαριτάρι» και Παλαιστίνιος «Πελέ» - αναφερόμενος στον Βραζιλιάνο θρύλο του ποδοσφαίρου - ο Αλ-Ομπέιντ αναφέρεται πως θα μείνει στη μνήμη της PFA ως σταρ.

Ο Αλ-Ομπέιντ εκπροσώπησε την Εθνική Ομάδα της Παλαιστίνης 24 φορές, σκοράροντας δύο γκολ για την ομάδα του - το πιο διάσημο από τα οποία ήταν ένα εναντίον της Εθνικής Ομάδας της Υεμένης στο κύπελλο της Δυτικοασιατικής Ομοσπονδίας το 2010, σύμφωνα με την ομοσπονδία.

Τουλάχιστον 662 αθλητές και παράγοντες του αθλητισμού έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ανέφερε η PFA.

Πηγή: lifo.gr

ΠαλαιστίνιοιΠαλαιστίνηΓΑΖΑΙΣΡΑΗΛ

