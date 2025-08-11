Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Εργαζόμαστε για προγραμματισμό συνάντησης Τραμπ με Πούτιν-Ζελένκσι λέει ο Βανς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα χωρίς τον Ζελένσκι είχε προκαλέσει ανησυχίες ότι μια συμφωνία θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει τμήματα εδάφους, κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απορρίψει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να προγραμματίσουν συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρώσων και Ουκρανών ομολόγων του, δήλωσε την Κυριακή ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, καθώς οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας πιέζουν για την παρουσία του Κιέβου στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα, αυτή την εβδομάδα.

«Ένα από τα πιο σημαντικά αδιέξοδα είναι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα καθόταν ποτέ με τον (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι, τον ηγέτη της Ουκρανίας, και ο Πρόεδρος τώρα πρέπει να το αλλάξει αυτό», δήλωσε ο Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή του Fox News «Sunday Morning Futures».

Ανέφερε ότι προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση γύρω από το πότε οι τρεις ηγέτες θα μπορούσαν να καθίσουν και να συζητήσουν έναν τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε ο Βανς όταν ρωτήθηκε για τις προσδοκίες του για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου.

Ο Αντιπρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «προσπαθήσουν να βρουν κάποια λύση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, που να μπορούν να αποδεχτούν οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι».

Ο Βανς πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να κάνει κανέναν πολύ χαρούμενο, τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί πιθανότατα στο τέλος της ημέρας θα είναι δυσαρεστημένοι με αυτό (τη λύση)».

Η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα χωρίς τον Ζελένσκι είχε προκαλέσει ανησυχίες ότι μια συμφωνία θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει τμήματα εδάφους, κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απορρίψει.

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, άφησε να εννοηθεί στο CNN ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να παραστεί στη σύνοδο κορυφής.

Ερωτήθηκε αν ο Ζελένσκι θα μπορούσε να συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν.

«Ναι, σίγουρα πιστεύω ότι είναι δυνατό», είπε. «Σίγουρα, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την οποία να μην συμφωνούν όλοι όσοι εμπλέκονται. Και, εννοώ, προφανώς, είναι υψηλή προτεραιότητα να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».

Ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με 13 ομολόγους του σε διάστημα τριών ημερών, συμπεριλαμβανομένων των κύριων υποστηρικτών του Κιέβου, Γερμανίας, Βρετανίας και Γαλλίας.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Κυριακή ότι ελπίζει και υποθέτει ότι ο Ζελένσκι θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής.

ΚΥΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑΠΟΥΤΙΝΤΡΑΜΠ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited