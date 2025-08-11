Εργαζόμαστε για προγραμματισμό συνάντησης Τραμπ με Πούτιν-Ζελένκσι λέει ο Βανς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να προγραμματίσουν συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρώσων και Ουκρανών ομολόγων του, δήλωσε την Κυριακή ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, καθώς οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας πιέζουν για την παρουσία του Κιέβου στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα, αυτή την εβδομάδα.

«Ένα από τα πιο σημαντικά αδιέξοδα είναι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα καθόταν ποτέ με τον (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι, τον ηγέτη της Ουκρανίας, και ο Πρόεδρος τώρα πρέπει να το αλλάξει αυτό», δήλωσε ο Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή του Fox News «Sunday Morning Futures».

Ανέφερε ότι προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση γύρω από το πότε οι τρεις ηγέτες θα μπορούσαν να καθίσουν και να συζητήσουν έναν τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε ο Βανς όταν ρωτήθηκε για τις προσδοκίες του για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου.

Ο Αντιπρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «προσπαθήσουν να βρουν κάποια λύση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, που να μπορούν να αποδεχτούν οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι».

Ο Βανς πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να κάνει κανέναν πολύ χαρούμενο, τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί πιθανότατα στο τέλος της ημέρας θα είναι δυσαρεστημένοι με αυτό (τη λύση)».

Η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα χωρίς τον Ζελένσκι είχε προκαλέσει ανησυχίες ότι μια συμφωνία θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει τμήματα εδάφους, κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απορρίψει.

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, άφησε να εννοηθεί στο CNN ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να παραστεί στη σύνοδο κορυφής.

Ερωτήθηκε αν ο Ζελένσκι θα μπορούσε να συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν.

«Ναι, σίγουρα πιστεύω ότι είναι δυνατό», είπε. «Σίγουρα, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την οποία να μην συμφωνούν όλοι όσοι εμπλέκονται. Και, εννοώ, προφανώς, είναι υψηλή προτεραιότητα να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».

Ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με 13 ομολόγους του σε διάστημα τριών ημερών, συμπεριλαμβανομένων των κύριων υποστηρικτών του Κιέβου, Γερμανίας, Βρετανίας και Γαλλίας.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Κυριακή ότι ελπίζει και υποθέτει ότι ο Ζελένσκι θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής.

ΚΥΠΕ