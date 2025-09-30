Πτώση ΧΑΚ εντός Σεπτεμβρίου, κατά 2,2%, μετά τα κέρδη των προηγούμενων 4 μηνών

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά και 8 πτωτικά. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 123.

Τέρμα στην ανοδική πορεία που παρουσίασε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στους προηγούμενους τέσσερις μήνες, έθεσε ο Σεπτέμβριος. Εντός του μηνός, η αγορά παρουσίασε απώλειες σε ποσοστό 2,2%. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Τρίτη, τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση του Σεπτεμβρίου, στις 287,05 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,46%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,21 μονάδες με πτώση 0,50%. Η ημερήσια αξία των συναλλαγών ήταν €402.109. 

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε πτώση 0,97%, τα Ξενοδοχεία υποχώρησαν κατά 2,47% και οι Επενδυτικές Εταιρείες σημείωσαν πτώση 0,59%, ενώ η Εναλλακτική Αγορά έκλεισε με κέρδη 0,28%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €172.491 (τιμή κλεισίματος €8,02 - πτώση 1,47%) και ακολούθησαν οι μετοχές της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο €74.166 (τιμή κλεισίματος €4,42 – άνοδος 0,91%), της Logicom με €47.899 (τιμή κλεισίματος €4,12 ευρώ – πτώση 0,48%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο €45.766 (τιμή κλεισίματος €1,38 - πτώση 0,72%) και της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο €35.196 (τιμή κλεισίματος €1,66 – πτώση 0,60%).

ΚΥΠΕ

