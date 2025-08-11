Το Ισραήλ «έχασε τη λογική και την ανθρωπιά του στη Γάζα» λέει η Ιταλία

Ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας δήλωσε, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ότι η Κυβέρνηση του Ισραήλ «έχει χάσει τη λογική και την ανθρωπιά της» στη Γάζα και άφησε να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτή σε πιθανές κυρώσεις.

«Αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο. Δεν αντιμετωπίζουμε μια στρατιωτική επιχείρηση με παράπλευρες απώλειες, αλλά την καθαρή άρνηση του νόμου και των θεμελιωδών αξιών του πολιτισμού μας», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Γκίντο Κροσέτο, στην εφημερίδα La Stampa.

«Είμαστε επικεντρωμένοι στην ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά τώρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αναγκάσουμε τον Νετανιάχου να σκεφτεί καθαρά, πέρα από κάθε καταδίκη», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για πιθανές διεθνείς κυρώσεις κατά του Ισραήλ, ο Κροσέτο είπε ότι «η κατοχή της Γάζας και ορισμένες σοβαρές πράξεις στη Δυτική Όχθη σηματοδοτούν ένα βήμα μπροστά στο οποίο πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα αναγκάσουν τον Νετανιάχου να λογικευθεί».

«Και δεν θα ήταν μια κίνηση κατά του Ισραήλ, αλλά ένας τρόπος να σώσουμε αυτόν τον λαό από μια Κυβέρνηση που έχει χάσει τη λογική και την ανθρωπιά. Πρέπει πάντα να διακρίνουμε τις Κυβερνήσεις από τα κράτη και τους λαούς, καθώς και από τη θρησκεία που πρεσβεύουν. Αυτό ισχύει για τον Νετανιάχου και ισχύει και για τον (Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ) Πούτιν, του οποίου οι μέθοδοι, πλέον, έχουν γίνει επικίνδυνα παρόμοιες», ανέφερε.

Η Ιταλία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε δήλωση με άλλες χώρες που δηλώνουν ότι θα αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος, μια απόφαση που υπερασπίστηκε ο Κροσέτο, λέγοντας ότι «η αναγνώριση ενός κράτους που δεν υπάρχει, κινδυνεύει να μετατραπεί σε τίποτα άλλο παρά σε πολιτική πρόκληση σε έναν κόσμο που πεθαίνει από προκλήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ