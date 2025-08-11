Ο Ντόναλντ Τραμπ τσιμέντωσε το Rose Garden του Λευκού Οίκου -Οργή στα social, θυμίζει το Μαρ-α-Λάγκο

Ο κήπος έχει χρησιμεύσει ως γραφικό σκηνικό για επίσημα δείπνα, τελετές και την υπογραφή ειρηνευτικών συμφωνιών για δεκαετίες. Ωστόσο, τον Μάρτιο, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι θα ανακαινιζόταν καθώς «δεν είχε τύχει καμίας φροντίδας και περιποίησης εδώ και δεκαετίες».

Τραμπ: Δεν μπορούν να περπατήσουν οι γυναίκες με τακούνια στον κήπο

Μάλιστα, τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα στρώσει με πλάκες τον κήπο, επειδή το γρασίδι είναι πάντα βρεγμένο, γεγονός που – όπως είπε – δημιουργεί προβλήματα στις γυναίκες που φορούν ψηλοτάκουνα.

Ιδού πώς έγινε το Rose Garden

Και αυτό ακριβώς έκανε. Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης την 1η Αυγούστου, δείχνουν την πλήρη αντικατάσταση του γκαζόν του Rose Garden με μια τσιμεντένια αυλή από πλάκες σε σχήμα ρόμβου, οι οποίες ταιριάζουν με το χρώμα του κτιρίου του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί λευκά μεταλλικά τραπεζάκια και καρέκλες καθώς και κίτρινες και λευκές ριγέ ομπρέλες, οι οποίες είναι σχεδόν πανομοιότυπες με εκείνες που βρίσκονται δίπλα στην πισίνα στο Μαρ-α-Λάγκο, το ιδιωτικό κλαμπ και προσωπική κατοικία του Τραμπ στην Φλόριντα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι εργασίες ανακαίνισης χρηματοδοτήθηκαν από τον οργανισμό Trust for the National Mall, σε συνεργασία με ιδιώτες δωρητές ενώ διευκρινίστηκε πως οι τριανταφυλλιές που δίνουν στην κήπο το όνομά του, δεν υπέστησαν ζημιές ούτε μετακινήθηκαν κατά τη διαδικασία.

Το Rose Garden είχε δημιουργηθεί το 1913 από την Έλεν Γουίλσον, σύζυγο του τότε προέδρου Γούντροου Γουίλσον. Το 1961 ανασχεδιάστηκε από τον πρόεδρο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ώστε να λειτουργεί ως χώρος για υπαίθριες τελετές και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως τόπος διεξαγωγής διαφόρων εκδηλώσεων όπως δεξιώσεις, συνεντεύξεις Τύπου και άλλες περιστάσεις.

Η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, είχε ανακαινίσει επίσης τον κήπο το 2019 κατά την πρώτη θητεία του συζύγου της. Η ανανέωση τότε είχε προκαλέσει και πάλι αντιδράσεις και οδήγησε σε αίτημα για ανατροπή των αλλαγών.

Οι αντιδράσεις για την ανακαίνιση του Rose Garden: «Μοιάζει με τρίστερο ξενοδοχείο στην Ίμπιζα»

Η ανακαίνιση του Rose Garden έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να τον συγκρίνουν με το Μαρ-α-Λάγκο και πολλούς να μιλούν για έλλειψη αισθητικής από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ανατριχιάζω κάθε φορά που βλέπω τι κατέστρεψε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Πήρε τον ιστορικό Rose Garden και τον κάλυψε με τσιμέντο και ομπρέλες κατευθείαν από ένα από τα αποτυχημένα θέρετρα γκολφ του. Είμαι ευγνώμων που τον είδα στην αρχική του κατάσταση για τελευταία φορά τον Νοέμβριο. Αυτό συμβαίνει όταν αφήνεις έναν τύπο χωρίς γούστο και υπερβολικό εγωισμό να παίζει το ρόλο του επικεφαλής διακοσμητή. Αηδιαστικό» έγραψε ο Κρις Τζάκσον.

I CRINGE every time I see what Trump destroyed at the White House.



He took the historic Rose Garden—once full of life and natural beauty—and paved it over with concrete and tacky umbrellas straight out of one of his failing golf resorts.



— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) August 7, 2025

My God. This is the White House Rose Garden after Trump’s “overhaul.” Stripped, paved, lifeless.



— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 2, 2025

The Former Rose Garden at the White House.

— Bren, Living One Day At a Time🥳🫣🤷🏻‍♀️🥰 (@bkaydw) August 9, 2025

Πηγή: iefimerida.gr