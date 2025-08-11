«Πρέπει να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος τώρα»: Ο Μακρόν ζητά μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα

Ο Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε σήμερα Δευτέρα (11/8) σε άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ζητώντας «μόνιμη κατάπαυση του πυρός» προκειμένου να σταματήσει η αιματοχυσία.

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, ο Μακρόν καταδίκασε την ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου για επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας και στους καταυλισμούς της περιοχής Μαουάσι, καθώς και για επανακατάληψη των εδαφών αυτών από το Ισραήλ: «Η ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου για επέκταση των επιχειρήσεών του στην πόλη της Γάζας και τους καταυλισμούς Μαουάσι και για επανακατάληψη προαναγγέλλει μια καταστροφή με διαστάσεις άνευ προηγουμένου, που θα είναι μια κίνηση προς έναν ατέρμονο πόλεμο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε, η συνέχιση της στρατηγικής αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα οι Ισραηλινοί όμηροι και οι κάτοικοι της Γάζας θα συνεχίσουν να είναι τα κύρια θύματα.

Προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, ο Μακρόν προτείνει «μια αποστολή σταθεροποίησης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η οποία θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της Λωρίδας της Γάζας, θα προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό και θα υποστηρίξει την παλαιστινιακή διακυβέρνηση, η οποία και μόνο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσμού της Γάζας και να διεξαγάγει επιχειρήσεις αφοπλισμού και αποστρατιωτικοποίησης της Χαμάς», και επαναλαμβάνει ότι «η Γαλλία επιθυμεί να δράσει για την ασφάλεια του Ισραήλ, την απελευθέρωση των ομήρων, την επανάληψη των ανθρωπιστικών δράσεων και την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού».

Πηγή: protothema.gr