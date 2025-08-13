Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν μικρή φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου: EPA/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE

Η νυκτερινή ουκρανική επίθεση στοχοθέτησε επίσης τη νότια ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Μια μικρή φωτιά, η οποία προκλήθηκε από τα συντρίμμια καταρριφθέντος μη επανδρωμένου αεροσκάφους, κατασβέσθηκε γρήγορα στο διυλιστήριο πετρελαίου Σλαβιάνσκ στη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 46 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε εξάλλου, μέσω του Telegram, το υπουργείο Άμυνας, περιλαμβανομένων πέντε πάνω από την περιφέρεια του Κρασνοντάρ. Το υπουργείο ανακοινώνει μόνο τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταρρίπτονται και όχι τον αριθμό αυτών που εξαπολύονται από την Ουκρανία.

«Δεν αναφέρθηκαν θύματα», ανακοίνωσαν οι αρχές στο Telegram. «Η πυρκαγιά κατασβέσθηκε γρήγορα. Μέλη ειδικών υπηρεσιών και υπηρεσιών άμεσης δράσης εργάζονται επιτόπου».

Ένα όχημα έπιασε φωτιά στο διυλιστήριο, πρόσθεσε η περιφερειακή διοίκηση στην ανάρτησή της.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία, η οποία λέει πως τα πλήγματά της μέσα στο ρωσικό έδαφος έχουν στόχο να καταστρέψουν υποδομές που είναι σημαντικές για τις πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας, περιλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Το διυλιστήριο Σλαβιάνσκ είναι ένα ιδιωτικό εργοστάσιο με ικανότητα παραγωγής περίπου 100.000 βαρελιών την ημέρα. Προμηθεύει καύσιμα τόσο για εγχώρια χρήση όσο και για εξαγωγή.

Η νυκτερινή ουκρανική επίθεση στοχοθέτησε επίσης τη νότια ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν σε μια 16ώροφη πολυκατοικία στην πόλη του Βόλγκογκραντ, αναγκάζοντας τους ενοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανέφερε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ.

Η πόλη του Βόλγκογκραντ είναι το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης ομώνυμης περιφέρειας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοινωσε ότι μονάδες του κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από το Βόλγκογκραντ 11 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

φωτιάΡΩΣΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑΕΠΙΘΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited