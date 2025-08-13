Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Στο Βερολίνο μεταβαίνει ο Β. Ζελένσκι για βιντεοδιάσκεψη με Φ. Μερτς και Ντ. Τραμπ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου EPA/CLEMENS BILAN

Στις συνομιλίες του Μερτς σήμερα θα μετάσχουν επίσης οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της ΕΕ, όπως και του NATO.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί σήμερα στο Βερολίνο για να μετάσχει μαζί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς σε βιντεοδιάσκεψη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε κυβερνητική πηγή στο Reuters.

H γερμανική εφημερίδα Bild ανακοίνωσε πρώτη, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενες πηγές, την επίσκεψη αυτή, η οποία γίνεται καθώς ο Μερτς φιλοξενεί μια σειρά τηλεδιασκέψεων ενόψει της προγραμματισμένης συνόδου κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Στις συνομιλίες του Μερτς σήμερα θα μετάσχουν επίσης οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της ΕΕ, όπως και του NATO.

Η Ουκρανία ελπίζει οι τηλεδιασκέψεις αυτές να εξυπηρετήσουν --τουλάχιστον εν μέρει-- ως ευρωπαϊκό αντίβαρο στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, καθώς ο Ζελένσκι και οι υποστηρικτές του προσπαθούν να αποτρέψουν τον κίνδυνο τα συμφέροντα του Κιέβου να θυσιαστούν στον βωμό της αναζήτησης εκεχειρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΟΥΚΡΑΝΙΑΖΕΛΕΝΣΚΙΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΕΡΤΣΓΕΡΜΑΝΙΑΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited