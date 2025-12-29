Εγγυήσεις ασφαλείας για 50 χρόνια ζήτησε ο Ζελένσκι από Τραμπ: "Να τεθεί σε δημοψήφισμα το ειρηνευτικό σχέδιο"

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το προσχέδιο για το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις για έως 50 χρόνια.

Β.Ζελένσκι: Θα γίνει συνάντηση με τη Ρωσία εάν ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε πλαίσιο ειρήνης

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι μια συνάντηση με τη Ρωσία θα είναι δυνατή μόνο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα προτεινόμενο από την Ουκρανία πλαίσιο ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος της Μόσχας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, πρόσθεσε πως ελπίζει ότι από τους εταίρους θα δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας από τη στιγμή που το Κίεβο θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία.

Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων «θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Ρωσία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, πρόσθεσε ότι για να διενεργηθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα χρειάζεται μια κατάπαυση πυρός τουλάχιστον 60 ημερών.

Ο Β. Ζελένσκι ελπίζει σε μια συνάντηση στην Ουκρανία «τις επόμενες ημέρες» με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει σε μια συνάντηση τις επόμενες ημέρες, στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων για να προχωρήσουν οι συνομιλίες που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Τις επόμενες ημέρες, θέλουμε να διοργανώσουμε μια συνάντηση σε επίπεδο συμβούλων. Ο Ρουστέμ Ουμέροφ (ο Ουκρανός διαπραγματευτής) είναι ήδη σε επαφή με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους συμβούλους. Θέλουμε η συνάντηση αυτή να γίνει τελικά στην Ουκρανία και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν γι’ αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Ουκρανία θα άρει τον στρατιωτικό νόμο, που απαγορεύει στους Ουκρανούς σε στρατεύσιμη ηλικία να φύγουν από τη χώρα, μόνο μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και αφού έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Θέλουμε όλοι να τελειώσει ο πόλεμος και μόνο τότε θα αρθεί ο στρατιωτικός νόμος. Ωστόσο, η άρση του στρατιωτικού νόμου θα γίνει όταν η Ουκρανία θα έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας. Χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας, ο πόλεμος αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τερματιστεί εντελώς», δήλωσε ο ίδιος.

Η Μόσχα καλεί το Κίεβο να αποσυρθεί από Ντονμπάς, τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν αναμένεται σύντομα

Η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το τμήμα του Ντονμπάς που συνεχίζει να ελέγχει, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, ενώ μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους Προέδρους Ρωσίας και ΗΠΑ, Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.

Αντίθετα, μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν βρίσκεται αυτήν την στιγμή υπό συζήτηση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν μίλησαν χθες πριν από την συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία έχει σήμερα υπό τον έλεγχό της το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτεις, περιλαμβανομένης της Χερσονήσου της Κριμαίας την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014, το 90% των εδαφών του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και μικρά τμήματα των περιφερειών Χάρκιβ, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ρωσικής πλευράς.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ