Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Την ανέγερση χιλιάδων εποικιστικών μονάδων στην ανατολική Ιερουσαλήμ καταδικάζει η πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε ανακοίνωση της την χαρακτηρίζει ως «μια επικίνδυνη κλιμάκωση της εποικιστικής δραστηριότητας, που αποσκοπεί στη διάλυση της εδαφικής και δημογραφικής ενότητας του παλαιστινιακού εδάφους»

Την απόφαση του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την ανέγερση χιλιάδων νέων εποικιστικών μονάδων στην ανατολική  Ιερουσαλήμ, όπως υποστηρίζει, καταδικάζει η πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο.

Σε ανακοίνωση της την χαρακτηρίζει ως «μια επικίνδυνη κλιμάκωση της εποικιστικής δραστηριότητας, που αποσκοπεί στη διάλυση της εδαφικής και δημογραφικής ενότητας του παλαιστινιακού εδάφους και στην οριστική παρεμπόδιση της ίδρυσης ανεξάρτητου, κυρίαρχου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Υποστηρίζει ότι «οι ενέργειες αυτές συνιστούν άμεση υλοποίηση των δηλώσεων του πρωθυπουργού της κατοχικής δύναμης, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και απτή απόδειξη των επεκτατικών σχεδίων του Ισραήλ για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, στο πλαίσιο του λεγόμενου Μεγάλου Ισραήλ».

Δηλώνει ότι «οι εξελίξεις αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αποκαλύπτουν τον επίσημο στόχο της ισραηλινής κυβέρνησης: την προσάρτηση ολόκληρης της ιστορικής Παλαιστίνης και τμημάτων της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων γειτονικών χωρών, την εκρίζωση του παλαιστινιακού λαού και την επιβολή ενός αποικιοκρατικού, επεκτατικού και ρατσιστικού καθεστώτος».

Τέλος, καλεί «τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεση και αποφασιστική δράση, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων, ώστε να σταματήσει η υλοποίηση αυτών των σχεδίων, να τερματιστούν τα εγκλήματα γενοκτονίας, εκτοπισμού και προσάρτησης και να κατοχυρωθεί το αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση και στην άσκηση κυριαρχίας σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη του 1967, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ».

Tags

ΔΙΕΘΝΗΙΣΡΑΗΛΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited