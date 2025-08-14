Την ανέγερση χιλιάδων εποικιστικών μονάδων στην ανατολική Ιερουσαλήμ καταδικάζει η πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο

Την απόφαση του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την ανέγερση χιλιάδων νέων εποικιστικών μονάδων στην ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως υποστηρίζει, καταδικάζει η πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο.

Σε ανακοίνωση της την χαρακτηρίζει ως «μια επικίνδυνη κλιμάκωση της εποικιστικής δραστηριότητας, που αποσκοπεί στη διάλυση της εδαφικής και δημογραφικής ενότητας του παλαιστινιακού εδάφους και στην οριστική παρεμπόδιση της ίδρυσης ανεξάρτητου, κυρίαρχου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Υποστηρίζει ότι «οι ενέργειες αυτές συνιστούν άμεση υλοποίηση των δηλώσεων του πρωθυπουργού της κατοχικής δύναμης, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και απτή απόδειξη των επεκτατικών σχεδίων του Ισραήλ για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, στο πλαίσιο του λεγόμενου Μεγάλου Ισραήλ».

Δηλώνει ότι «οι εξελίξεις αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αποκαλύπτουν τον επίσημο στόχο της ισραηλινής κυβέρνησης: την προσάρτηση ολόκληρης της ιστορικής Παλαιστίνης και τμημάτων της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων γειτονικών χωρών, την εκρίζωση του παλαιστινιακού λαού και την επιβολή ενός αποικιοκρατικού, επεκτατικού και ρατσιστικού καθεστώτος».

Τέλος, καλεί «τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεση και αποφασιστική δράση, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων, ώστε να σταματήσει η υλοποίηση αυτών των σχεδίων, να τερματιστούν τα εγκλήματα γενοκτονίας, εκτοπισμού και προσάρτησης και να κατοχυρωθεί το αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση και στην άσκηση κυριαρχίας σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη του 1967, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ».