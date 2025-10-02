Τροχαίο με αρματοφόρο φορτηγό όχημα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας

Τροχαίο με αρματοφόρο φορτηγό όχημα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας: Κλειστή η αριστερή λωρίδα

Στο σημείο κατευθύνονται μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και παροχή βοήθειας.

Κλειστή είναι γύρω στις 3.00 το απόγευμα η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, σε σημείο παρά την έξοδο προς Αθηένου, μετά από τροχαίο ατύχημα που συνέβη, με εμπλεκόμενο όχημα μεταφοράς αρμάτων. Η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω της δεξιάς λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου.

Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 2.45 το απόγευμα της Πέμπτης, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα μεταφοράς αρμάτων παρέκκλινε της πορείας του και κινήθηκε αριστερά του δρόμου, όπου προσέκρουσε πλευρικά σε κιγκλίδωμα ασφαλείας. Το όχημα, το οποίο δεν μετέφερε οποιοδήποτε φορτίο, ακινητοποιήθηκε στη λωρίδα ασφαλείας και στην αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου.

Κατά το τροχαίο ατύχημα δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο. Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

