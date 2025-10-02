Λετυμπιώτης απαντά στον Τατάρ για την παρέλαση: «Υποχρέωση μας η αμυντική θωράκιση»

Στις σχετικές με την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου δηλώσεις του Ερσίν Τατάρ απάντησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε ενημέρωση προς τα ΜΜΕ στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι «όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας μας έχουν στόχο αυτό ακριβώς που έχω περιγράψει, την αμυντική θωράκιση της χώρας μας». Υπενθύμισε ότι εδώ και 51 χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και της παράνομης κατοχής, με το 37% των εδαφών να παραμένουν υπό κατοχή, 30.000 Τούρκους στρατιώτες να βρίσκονται παράνομα στο νησί και περισσότερους από 160 χιλιάδες Ελληνοκύπριους να ζουν ως πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα.

«Αυτό το οποίο πράττουμε είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας, ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το πράττουμε σε συνεργασία και πλήρη συντονισμό με τη μεγάλη μας ευρωπαϊκή οικογένεια, αξιοποιώντας προγράμματα όπως το SAFE, με κονδύλια πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποχρέωση να θωρακίζει την άμυνά της διαρκώς.

Από την πλευρά του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι ακολουθεί πολιτική «κυριαρχίας και επιβολής», ερμηνεύοντας τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη μετά την παρέλαση ως «ανοιχτή διακήρυξη μιας νοοτροπίας που δεν έχει αλλάξει εδώ και χρόνια».

Ο κ. Τατάρ υποστήριξε ότι στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι «να υποδουλώσει τον τουρκοκυπριακό λαό και να επιβάλει μαξιμαλιστικούς στόχους με τη βία», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στις εκδηλώσεις. «Ενώ μιλούν για ειρήνη, επιδεικνύουν τα νέα τους όπλα εναντίον του λαού μας», είπε χαρακτηριστικά.

Επιμένοντας στη θέση για λύση δύο κρατών, ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι η πορεία των Τουρκοκυπρίων «χαράσσεται με το δικό τους κράτος», το οποίο στηρίζεται από την Τουρκία. Επικαλέστηκε δε την πρόσφατη ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, την οποία χαρακτήρισε «την ισχυρότερη απάντηση στις ελληνοκυπριακές και ελληνικές απειλές».

Κατηγόρησε, παράλληλα, την ελληνοκυπριακή πλευρά για «προπαγάνδα» και «παραγνώριση του τουρκοκυπριακού λαού και του κράτους του», ενώ επανέλαβε ότι μόνο με την αναγνώριση της ύπαρξης δύο κρατών και δύο λαών μπορεί να οικοδομηθεί «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη».

Τέλος, προειδοποίησε ότι εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίσει «τους εξοπλισμούς και την πολιτική αποκλεισμού», τότε θα ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την προστασία των Τουρκοκυπρίων.