Ψηφίστε στη νέα διαδικτυακή δημοσκόπηση του Πολίτη - Δημοφιλία υπουργών, βουλευτικές και προεδρικές εκλογές

Εάν οι Βουλευτικές εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;

Νέα διαδικτυακή δημοσκόπηση για λογαριασμό του Πολίτη διεξάγει η RetailZoom για διάφορα θέματα όπως οι επιδόσεις της κυβέρνησης και του Προέδρου Χριστοδουλίδη, οι χειρισμοί στο Κυπριακό, η δημοτικότητα των υπουργών, η πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές και οι προεδρικές εκλογές του 2028.

Η δημοσκόπηση περιλαμβάνει ερωτήσεις για τις επιδόσεις της κυβέρνησης σε τομείς όπως η οικονομία, η ενέργεια και το υδατικό. Επίσης καλεί τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τους υπουργούς.

Μερικές ερωτήσεις από τη δημοσκόπηση είναι οι εξής:

Εάν οι Βουλευτικές εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;

Ποιοι από τους πιο κάτω πιστεύετε ότι θα περάσουν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2028;

Ποια είναι η γνώμη σας για την απόφαση της Κυβέρνησης να αφαιρούνται τα αντισραηλινά/αντισημιτικά συνθήματα από δημόσιους χώρους;

Πατήστε ΕΔΩ για να απαντήσετε τα ερωτήματα της δημοσκόπησης.

