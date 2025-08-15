Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Στην Ουάσιγκτον τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα την «καθαρίσουν»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που κινητοποιήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ για να «καθαρίσουν» την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, βρίσκονται στην αμερικανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

«Επί του παρόντος, τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται στο εξής εδώ, στην πρωτεύουσα μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Κίνγκσλεϊ Γουίλσον.

Θα «βοηθήσουν την αστυνομία της Ουάσιγκτον και τους ομοσπονδιακούς συναδέλφους τους που έχουν επιφορτιστεί με τη δημόσια τάξη να εγγυηθούν την ασφάλεια των μνημείων, να πραγματοποιούν περιπολίες στις γειτονιές, να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις και τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους» και να ελέγχουν την κυκλοφορία, πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Αυτοί οι έφεδροι στρατιωτικοί «θα παραμείνουν μέχρι να αποκατασταθεί η δημόσια τάξη στην πόλη, όπως έχει αποφασιστεί από τον Πρόεδρο» Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θέτει την πόλη της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας. Έκτακτα μέτρα για μια πόλη που, όπως λέει, «έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες» και την οποία θέλει να «καθαρίσει».

Ωστόσο, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μείωση των περιστατικών βίαιης εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα.

Σε αντίθεση με τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, η πόλη της Ουάσιγκτον λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ειδικής σχέσης με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που περιορίζει την αυτονομία της.      

ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited