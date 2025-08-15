Στην Ουάσιγκτον τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα την «καθαρίσουν»

Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που κινητοποιήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ για να «καθαρίσουν» την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, βρίσκονται στην αμερικανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

«Επί του παρόντος, τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται στο εξής εδώ, στην πρωτεύουσα μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Κίνγκσλεϊ Γουίλσον.

Θα «βοηθήσουν την αστυνομία της Ουάσιγκτον και τους ομοσπονδιακούς συναδέλφους τους που έχουν επιφορτιστεί με τη δημόσια τάξη να εγγυηθούν την ασφάλεια των μνημείων, να πραγματοποιούν περιπολίες στις γειτονιές, να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις και τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους» και να ελέγχουν την κυκλοφορία, πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Αυτοί οι έφεδροι στρατιωτικοί «θα παραμείνουν μέχρι να αποκατασταθεί η δημόσια τάξη στην πόλη, όπως έχει αποφασιστεί από τον Πρόεδρο» Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θέτει την πόλη της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας. Έκτακτα μέτρα για μια πόλη που, όπως λέει, «έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες» και την οποία θέλει να «καθαρίσει».

Ωστόσο, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μείωση των περιστατικών βίαιης εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα.

Σε αντίθεση με τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, η πόλη της Ουάσιγκτον λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ειδικής σχέσης με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που περιορίζει την αυτονομία της.

