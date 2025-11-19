«Νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας»: Πως βλέπει ο τουρκικός τύπος την προσέγγιση Κύπρου - Ελλάδος - Ισραήλ

Την ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας βλέπει πίσω από τη στρατηγική προσέγγιση Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, ανάλυση που δημοσιεύθηκε σήμερα στον τουρκικό Τύπο.

Σύμφωνα με το άρθρο που αναρτήθηκε στη φιλοκυβερνητική Yeni Safak, η παραγωγή UAV/SİHA, συστημάτων αεράμυνας, του μαχητικού KAAN και των φρεγατών MİLGEM από την Τουρκία ωθεί Αθήνα και Τελ Αβίβ να αναζητήσουν νέες «σταθεροποιητικές γέφυρες» ώστε να ενισχύσουν τη δική τους αποτρεπτική ικανότητα.

Το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα» στο επίκεντρο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται το ελληνικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», προϋπολογισμού 3 δισ. ευρώ, το οποίο προβλέπει πλήρη ανανέωση των συστημάτων αεράμυνας από τη Θράκη έως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Όπως αναφέρεται:

Τα OSA-AK και Tor-M1 θα αντικατασταθούν από ισραηλινά συστήματα Spyder.

Οι συστοιχίες Hawk θα αντικατασταθούν από Barak MX.

Για τη μεγάλη εμβέλεια εξετάζεται η μετάβαση από τους S-300 στο David’s Sling.

Στρατιωτικές πηγές που επικαλείται η Yeni Safak υποστηρίζουν ότι η αναδιάταξη αυτή επιδιώκει τη δημιουργία ενός «πολυεπίπεδου φράγματος» απέναντι στις τουρκικές δυνατότητες, ενώ παράλληλα εκπέμπει μήνυμα τεχνολογικής αναβάθμισης και στενότερης αμυντικής σύζευξης Ελλάδας - Ισραήλ.

Κοινές ασκήσεις με αυξημένο βάθος

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στην επιχειρησιακή διάσταση της συνεργασίας, σημειώνοντας ότι οι ασκήσεις Ελλάδας - Ισραήλ αποκτούν πλέον στρατηγικό χαρακτήρα. Ισραηλινά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού υποστηρίζουν ελληνικά μαχητικά σε κοινά σενάρια, τα οποία πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και λειτουργούν, σύμφωνα με το άρθρο, ως «πολιτικό μήνυμα» προς την Άγκυρα.

Ανώτερες ελληνικές πηγές που αναφέρονται στο δημοσίευμα εξηγούν ότι οι ασκήσεις «δεν είναι απλή εκπαίδευση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής περιφερειακής ασφάλειας» καθώς μεταφέρεται τεχνογνωσία και επιχειρησιακή εμπειρία.

Η τριμερής διάσταση και το Κυπριακό

Το δημοσίευμα εντάσσει στην στρατηγική αυτή και τις κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία διαχρονικά αναζητεί σταθερές συμμαχίες απέναντι στην τουρκική πολιτική στο νησί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος απέρριψε εκ νέου τη θέση της Άγκυρας για λύση δύο κρατών και υπενθύμισε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί να προχωρήσει όσο παραμένει αυτή η στάση. Η Λευκωσία, όπως σημειώνεται, επιδιώκει να κρατήσει τον ΟΗΕ και το κοινοτικό πλαίσιο στο επίκεντρο της προσπάθειας, ενώ η Άγκυρα προβάλλει μια εντελώς διαφορετική βάση διαπραγμάτευσης.

Οι ισορροπίες που διαμορφώνονται

Η ανάλυση της Yeni Safak υποστηρίζει ότι η εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ, με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, συγκροτεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, η αποτελεσματικότητα αυτής της αρχιτεκτονικής θα εξαρτηθεί από τις επόμενες κινήσεις της Άγκυρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εμπλεκόμενων κρατών.