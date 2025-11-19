Συμμετοχή της ΕΤΑΠ στη 2η συνάντηση εταίρων του έργου στο Jesolo, Ιταλία

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ) συμμετέχει αυτές τις μέρες στη 2η συνάντηση εταίρων ( steering group meeting) και σε θεματικό εργαστήρι του ευρωπαϊκού έργου Smart Tourism – Smart Destinations, που πραγματοποιείται στις 18-19 Νοεμβρίου 2025 στην πόλη Jesolo, της Περιφέρειας Veneto, Ιταλία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο εστιάζει στην προώθηση έξυπνων και βιώσιμων τουριστικών προορισμών μέσω δράσεων που ενισχύουν την προσβασιμότητα, τη βιωσιμότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον πολιτιστικό τουρισμό και δημιουργικότητα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστεί η πρόοδος του έργου, θα συζητηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις έως το 2026, και θα εξετασθούν ζητήματα διαχείρισης, επικοινωνίας και οικονομικού συντονισμού του έργου.

Παράλληλα και μέσα στο πλαίσιο του θεματικού εργαστηρίου αναμένεται να παρουσιαστούν καλές πρακτικές από τους εταίρους, μεταφορά γνώσης και εργαλείων πολιτικής που θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών.

Η συμμετοχή της ΕΤΑΠ Πάφου εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για ενίσχυση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης των τουριστικών επιχειρήσεων και του προορισμού, καθώς και για την προώθηση της περιοχής ως πρότυπο “έξυπνου και βιώσιμου προορισμού” σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο έργο SMART TOUR συμμετέχουν 10 Ευρωπαίοι εταίροι από την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Αλβανία, την Ουκρανία, το Βέλγιο και την Κύπρο. Το 80% χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες. H Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ) αναμένεται να απορροφήσει κεφάλαια έως και 200.000 ευρώ.