Τρεις Παφίτες φωτογράφοι αποτυπώνουν με τον φακό τους έναν κόσμο που αλλάζει

Σαν ταξιδιώτες σε ένα ευαίσθητο οδοιπορικό στην παφίτικη ύπαιθρο, τρεις φωτογράφοι — η Θεοδώρα Ζάγγουλου, ο Ανδρέας Δρουσιώτης και ο Σάββας Αγαθοκλέους — αναζητούν και καταγράφουν εικόνες που κουβαλούν μνήμες, συγκίνηση και την αίσθηση της συνέχειας με τον τόπο των προγόνων τους.

Με τον φακό στραμμένο στη γη που τους μεγάλωσε, επιχειρούν να αποτυπώσουν όχι μόνο το τοπίο, αλλά και την ψυχή της υπαίθρου που αλλάζει χρόνο με τον χρόνο. Η νέα τους έκθεση, με τίτλο «Ύπαιθρος – Η υπέροχη γη των προγόνων», θα εγκαινιαστεί στις 22 Νοεμβρίου από τον αντιδήμαρχο Πάφου Άγγελο Ονησιφόρου, σε εκδήλωση που διοργανώνει το Πετρίδειο Ίδρυμα.

Πρόκειται για μια παρουσίαση που αναδεικνύει τη σύγχρονη φωτογραφική δημιουργία, αλλά και μια προσπάθεια να διασωθεί οπτικά ένας τρόπος ζωής που υποχωρεί. Η φωτογράφος Θεοδώρα Ζάγγουλου αναφέρεται στη συνεργασία και στο βαθύτερο νόημα του έργου. Όπως εξηγεί, ολόκληρη η διαδικασία — από την έρευνα μέχρι τη φωτογράφιση και την επιλογή του υλικού — γέμισε την ομάδα με έντονα συναισθήματα και επιβεβαίωσε την ανάγκη να καταγραφεί ένα παρελθόν που σβήνει.

Η κ. Ζάγγουλου προσθέτει, πως, ακόμη και όταν υπάρχει προσπάθεια διατήρησης της κουλτούρας της υπαίθρου, οι άνθρωποι του σήμερα και του αύριο δεν θα μοιάζουν με αυτούς που απαθανατίστηκαν. Χαρακτηριστικά είπε πως « ακόμα και στις περιπτώσεις όπου γίνεται μια σημαντική προσπάθεια διατήρησης της κουλτούρας της υπαίθρου, οι άνθρωποι που θα συναντήσουμε στα επόμενα χρόνια δεν θα μοιάζουν όπως στις φωτογραφίες μας».

Κρατάμε λοιπόν συνέχισε, «όλο αυτό το υλικό ως ένα αρχείο, ως ένα φόρο τιμής, σ’ αυτή την γενιά ανθρώπων που γνωρίσαμε, αγαπήσαμε και κάποιοι ζήσαμε μαζί». Επεσήμανε πως κάθε έκθεση φωτογραφίας ως μια πολιτιστική δράση αποτελεί μια μικρή συμβολή στον πολιτισμό.

Από την άλλη η έκθεση αυτή, είπε η φωτογράφος, μοιάζει σαν ενα αφιέρωμα που μας βοηθά να κρατήσουμε στη μνήμη μας την ιστορία και την παράδοση. Άνθρωποι και τόποι, αντικείμενα και εργασίες είναι σημεία αναφοράς. Πρόσθεσε πως η ζωή στην ύπαιθρο μεταβάλλεται , και τα πετρόκτιστα σπίτια στα χωριά δίνουν την θέση τους σε καινούργιες εξοχικές κατοικίες.

Δυστυχώς παρατήρησε, κάθε παραδοσιακό στοιχείο τείνει να διαφοροποιείται χάριν της ανανέωσης. Ευχήθηκε επίσης μέσα από την τέχνη τους, να πετύχουν αυτήν την σύνδεση ή την επανασύνδεση.

Να απολαύσουνε την ομορφιά της απλότητας και της αυθεντικότητας της ζωής και να αφήσουνε τις εικόνες να τους διηγηθούν ιστορίες.

Σημειώνεται πως το πρώτο κοινό έργο των τριών φωτογράφων ήταν το Σεπτέμβριο του 2023 υπό τον τίτλο " Ιστορίες Γραμμένες με Φως" .