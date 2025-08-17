Χιλιάδες διαδηλωτές στο Ισραήλ ζήτησαν τερματισμό πολέμου και απελευθέρωση ομήρων

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες, Σάββατο, στους δρόμους στο κέντρο του Τελ Αβίβ ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς.

Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φόρουμ συγγενών ομήρων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa. Διαδηλώσεις έγιναν επίσης, σύμφωνα με αναφορές, στην Χάιφα, την Ιερουσαλήμ και την Μπερσέβα.

«Αύριο θα οδηγήσουμε τη χώρα σε πάγωμα», δήλωσε απευθυνόμενη στους διαδηλωτές η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, ο γιος της οποίας, ο Ματάν, είναι ένας από τους περίπου 20 ζωντανούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ζανγκάουκερ αναφερόταν σε προγραμματισμένη για σήμερα πανεθνική απεργία στο Ισραήλ.

«Και δεν θα σταματήσουμε αύριο, δεν θα περιμένουμε ο (πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, θα πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει», συνέχισε η Ζανγκάουκερ.

Σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, η Κυριακή είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας στο Ισραήλ.

Οι οικογένειες ζήτησαν να γίνει απεργία σε διαμαρτυρία για την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις παρά να υπογράψει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων, ανέφερε η Times of Israel.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι υπό την κατοχή της Χαμάς βρίσκονται οι σοροί περίπου 30 ανθρώπων που απήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας επιπλέον των ζωντανών ομήρων.

Νεκροί στη Γάζα από ισραηλινές επιθέσεις

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε χθες το θάνατο 39 Παλαιστινίων, μεταξύ των οποίων παιδιά, από την ισραηλινή επίθεση , αριθμός που αμφισβητήθηκε από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος ετοιμάζει τις πρώτες απομακρύνσεις αμάχων ενόψει της προαναγγελθείσας επίθεσής του στην Πόλη της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως μια συνοικία της Πόλης της Γάζας βομβαρδίζεται εντατικά εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα.

«Εκτιμάμε ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι παραμένουν στη συνοικία Ζεϊτούν, οι περισσότεροι χωρίς νερό ούτε τρόφιμα», δήλωσε κατηγορώντας το Ισραήλ για «εθνική αποκάθαρση» στη Ζεϊτούν και στη γειτονική συνοικία Ταλ αλ-Χάουα.«Οι ομάδες μας δεν έχουν πρόσβαση στους τραυματίες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 39 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν από τα πυρά και τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού σε όλη τη λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ αυτών, 21 έχασαν τη ζωή τους κοντά σε δύο κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στο νότιο και το βόρειο τμήμα του εδάφους και έξι άλλοι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σε πλήγματα με στόχο τον προσφυγικό καταυλισμό του Μπουρέιτζ (κέντρο) και τη ζώνη του αλ-Μαουάσι (νότια), πρόσθεσε ο Μπασάλ.

Ο ισραηλινός στρατός αμφισβήτησε τους αριθμούς αυτούς, λέγοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «οι θεσμοί της Γάζας ελέγχονται και διευθύνονται από τη Χαμάς και συνεπώς υποτάσσονται στην ατζέντα της».

«Είναι γνωστό ότι καταγράφουν θανάτους που δεν έχουν σχέση με τη σύγκρουση, όπως θανάτους από φυσικά αίτια», και τα δεδομένα τους «βρίθουν ανακολουθιών και εσφαλμένων ισχυρισμών», χωρίς να διακρίνουν ανάμεσα σε «απώλειες αμάχων και τρομοκρατών», πρόσθεσε.

Ο Μπασάλ, από την πλευρά του, εξέφρασε την ανησυχία του για την «καταστροφική κατάσταση» στην Πόλη της Γάζας: «Οι κάτοικοι δεν έχουν κανένα μέρος για να καταφύγουν», τόνισε.

«Εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, ο σιωνιστής εχθρός διεξάγει εντατική επίθεση στις ανατολικές και τις νότιες συνοικίες της Πόλης της Γάζας, ιδιαίτερα στη συνοικία Ζεϊτούν, όπου πολεμικά αεροπλάνα, πυροβολικό και ρομπότ με εκρηκτικά καταστρέφουν συστηματικά τη ζώνη», υποστήριξε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

«Τα εγκλήματα που διαπράττονται (...) μέσα στη λωρίδα της Γάζας πραγματοποιούνται μπροστά στα μάτια του κόσμου, με σαφή πρόθεση και δημόσια δήλωση», κατηγορεί το ισλαμιστικό κίνημα. Ο COGAT, ο ισραηλινός οργανισμός που εξαρτάται από το υπουργείο Άμυνας και είναι αρμόδιος για τις πολιτικές υποθέσειος στα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε ότι «σκηνές και άλλοι εξοπλισμοί καταφυγίου θα παρασχεθούν από αύριο, Κυριακή (ΣΣ: σήμερα), στο πλαίσιο των προετοιμασιών του Τσαχάλ (σ.σ.: ο ισραηλινός στρατός) για να μετακινήσει τον πληθυσμό από τις ζώνες μάχης προς το νότο της λωρίδας της Γάζας για την προστασία του».

«Η βοήθεια θα μεταφερθεί μέσω του σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ (νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας) από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς, έπειτα από εμπεριστατωμένη επιθεώρηση ασφαλείας», αναφέρει ο COGAT.

Υεμένη

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Σαναά της Υεμένης επλήγη από "επίθεση", η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας ορισμένες γεννήτριές της, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι Al Masirah TV, χωρίς να διευκρινίσει ποιος ευθύνεται για την φερόμενη ως "επίθεση".

Συνεργεία εργάζονται για να σβήσουν φωτιά που προκλήθηκε από το περιστατικό, πρόσθεσε το Al Masirah, επικαλούμενο πηγή της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με κατοίκους, τουλάχιστον δύο εκρήξεις είχαν ακουστεί νωρίτερα σήμερα στην Σαναά.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει στόχους στην Υεμένη δηλώνοντας ότι γίνονται σε απάντηση στις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι σε αυτό.

Οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις τους γίνονται σε υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν επίσης στο παρελθόν εξαπολύσει επιθέσεις κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης. Τον Μάιο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ξαφνική συμφωνία με τους αντάρτες Χούθι, βάσει της οποίας συμφωνήθηκε να σταματήσουν την εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον τους με αντάλλαγμα αυτοί να σταματήσουν τις επιθέσεις τους σε πλοία. Ωστόσο οι αντάρτες Χούθι δηλώνουν ότι δεν προβλέπεται στην συμφωνία να μην στοχοθετούν το Ισραήλ.

