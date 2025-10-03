Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κάλεσμα ΑΚΕΛ για νέα διαμαρτυρία σήμερα έξω από το ΥΠΕΞ μετά την αστυνομική επίθεση σε διαδηλωτές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ψεσινή απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας, αναφέρει το ΑΚΕΛ, στη διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ΔΕΝ θα μείνει αναπάντητη.

Με σκληρή ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ καταγγέλλει την «απρόκλητη επίθεση» της αστυνομίας εναντίον διαδηλωτών στη χθεσινή εκδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, και καλεί σε νέα κινητοποίηση σήμερα στις 6 το απόγευμα στον ίδιο χώρο.

Το κόμμα της Αριστεράς χαρακτηρίζει «ντροπή» τα χθεσινά επεισόδια, κατά τα οποία η ΜΜΑΔ έκανε χρήση σπρέι πιπεριού και καταστολής εναντίον πολιτών και δημοσιογράφων, προκαλώντας τραυματισμούς, σύμφωνα με μαρτυρίες. Τονίζει πως τέτοιες πρακτικές «δεν θα μείνουν αναπάντητες» και καταλογίζει στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη «υποτέλεια στο καθεστώς Νετανιάχου».

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα