Κάλεσμα ΑΚΕΛ για νέα διαμαρτυρία σήμερα έξω από το ΥΠΕΞ μετά την αστυνομική επίθεση σε διαδηλωτές

Με σκληρή ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ καταγγέλλει την «απρόκλητη επίθεση» της αστυνομίας εναντίον διαδηλωτών στη χθεσινή εκδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, και καλεί σε νέα κινητοποίηση σήμερα στις 6 το απόγευμα στον ίδιο χώρο.

Το κόμμα της Αριστεράς χαρακτηρίζει «ντροπή» τα χθεσινά επεισόδια, κατά τα οποία η ΜΜΑΔ έκανε χρήση σπρέι πιπεριού και καταστολής εναντίον πολιτών και δημοσιογράφων, προκαλώντας τραυματισμούς, σύμφωνα με μαρτυρίες. Τονίζει πως τέτοιες πρακτικές «δεν θα μείνουν αναπάντητες» και καταλογίζει στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη «υποτέλεια στο καθεστώς Νετανιάχου».