Στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου κατέπλευσε το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Explora I

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το υπερσύγχρονο κρουαζιερόπλοιο εκτελεί κρουαζιέρες στην Μεσόγειο και μεταφέρει περισσότερους από 900 επιβάτες και σχεδόν πεντακόσια μέλη πληρώματος.

Αφίχθη το πρωί στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου το κρουαζιερόπλοιο Explora I που ανήκει στον διεθνή όμιλο MSC. Το κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε σήμερα το πρωί στο λιμανάκι της Πάφου, ήρθε από την Αττάλεια της Τουρκίας σύμφωνα με την Ναυτική Λιμενική Αστυνομία Πάφου .

Το υπερσύγχρονο κρουαζιερόπλοιο που εκτελεί κρουαζιέρες στην Μεσόγειο μεταφέρει περισσότερους από 900 επιβάτες από διάφορες εθνικότητες και σχεδόν πεντακόσια μέλη πληρώματος.

Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που έδεσε στο αγκυροβόλιο του λιμανιού της Κάτω Πάφου θα πραγματοποιήσουν ολοήμερη επίσκεψη σε αρχαιολογικούς και εκκλησιαστικούς χώρους της επαρχίας αλλά και στο λιμανάκι και την πόλη της Πάφου πριν συνεχίσουν το απόγευμα γύρω στις 18:30 το ταξίδι τους για το Κουσάντασι της Τουρκίας.

ΠΑΦΟΣ

