Θετική με αστερίσκους η Χαμάς στην πρόταση Τραμπ - Τα «αγκάθια» και το παρασκήνιο των συνομιλιών

Θετική αλλά με αστερίσκους εμφανίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαμάς απέναντι στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Βασικότερα αγκάθια για την επίτευξη συμφωνίας - λίγες ώρες πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο Τραμπ - αποτελούν βάσει των ίδιων πηγών, οι όροι της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή, σχετικά με την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, αλλά και τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής ομάδας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Times of Israel, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαιτεί από τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατάει εντός 72 ωρών, και να μην έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αποσύρονται σταδιακά, για να αντικατασταθούν από μια διεθνή δύναμη.

Σημειώνεται δε ότι αξιωματούχος με γνώση επί των διαπραγματεύσεων αναφέρει πως η επίσημη απάντηση της οργάνωσης θα μπορούσε να έρθει μέσα σε λίγες ώρες.

Το παρασκήνιο των συνομιλιών και οι τροποποιήσεις της Χαμάς

Δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ θα είναι πρόθυμες να συζητήσουν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Χαμάς, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αρνήθηκε να το κάνει την τελευταία φορά που η τρομοκρατική ομάδα απάντησε με ένα «Ναι, αλλά», σχολιάζει το Times of Israel.

Ωστόσο, η Χαμάς φαίνεται να υποστηρίζεται από τους δύο Άραβες μεσολαβητές, την Αίγυπτο και το Κατάρ, των οποίων οι ηγέτες τις τελευταίες ημέρες έχουν επίσης υποδείξει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στην πρόταση των ΗΠΑ.

Έκκληση ΥΠΕΞ Αιγύπτου και Γαλλίας

Ταυτόχρονα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Γαλλίας κάλεσαν ξεχωριστά την Πέμπτη τη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο, παρόλο που αυτό θα σήμαινε το τέλος του ελέγχου της οργάνωσης στη Γάζα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε επίσης ότι το σχέδιο μπορεί να είναι ένα «φως στο τέλος του τούνελ».

«Η Χαμάς φέρει πολύ βαριά ευθύνη για την καταστροφή που βίωσαν οι Παλαιστίνιοι», δήλωσε στο AFP από τη Σαουδική Αραβία ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Έχει χάσει. Πρέπει να αποδεχτεί τον αφοπλισμό της».

Το ρεπορτάζ του BBC μεταδόθηκε αφού ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Associated Press την Τετάρτη ότι ορισμένα σημεία της πρότασης είναι απαράδεκτα και πρέπει να τροποποιηθούν, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Είπε ότι η επίσημη απάντηση θα δοθεί μόνο μετά από διαβουλεύσεις με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις. Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις τρέχουσες συνομιλίες, ο αξιωματούχος είπε ότι η Χαμάς είχε μεταφέρει τις ανησυχίες της στο Κατάρ και την Αίγυπτο.

«Χρειαζόμαστε περισσότερες συζητήσεις»

«Υπάρχουν πολλά κενά που πρέπει να καλυφθούν. Χρειαζόμαστε περισσότερες συζητήσεις για το πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία, ειδικά σε δύο σημαντικά ζητήματα - τη διακυβέρνηση και τις ρυθμίσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι σε δηλώσεις του στο Παρίσι την Πέμπτη.

«Υποστηρίζουμε το σχέδιο Τραμπ και το όραμα για τον τερματισμό του πολέμου και πρέπει να προχωρήσουμε». Ο Αμπντελάτι δήλωσε ότι το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία εργάζονται για να πείσουν τη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση θα κλιμακωθεί εάν η παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα αρνηθεί.

«Αν η Χαμάς αρνηθεί, ξέρετε, τότε θα είναι πολύ δύσκολο. Και φυσικά, θα έχουμε μεγαλύτερη κλιμάκωση. Γι' αυτό καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες για να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο και να λάβουμε την έγκριση της Χαμάς», είπε.

Παραμένει στο διάλογο το Κατάρ

Το Κατάρ παραμένει επίσης σε διάλογο σχετικά με το σχέδιο. Την Τετάρτη, ο Εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι και ο Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με το σχέδιο, στην οποία ο εμίρης επανέλαβε την υποστήριξη του Κατάρ στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι οι χώρες που υποστηρίζουν το σχέδιο θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια δίκαιη διευθέτηση που θα εγγυάται την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα και θα προστατεύει τα παλαιστινιακά δικαιώματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κατάρ.

