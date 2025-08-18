Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Διακοπή ροής πετρελαίου προς Ουγγαρία μετά από ουκρανική επίθεση σε ρωσικό υποσταθμό

Πέρυσι, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα παραμείνει ο κύριος δίαυλος εισαγωγής πετρελαίου για την χώρα του.

Η ροή του ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία έχει διακοπεί μετά την ουκρανική επίθεση κατά σταθμού μετασχηματισμού του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα, ανακοίνωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιζάρτο.

Η Ουγγαρία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα που μεταφέρει το ρωσικό πετρέλαιο μέσω της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας στην Ουγγαρία και την Σλοβακία.

Ο Σιζάρτο έγραψε στο Facebook ότι μίλησε με τον ρώσο υφυπουργό Ενέργειας Πάβελ Σοροκίν ο οποίος του είπε ότι δεν είναι σαφές πότε θα αποκατασταθεί η ροή του πετρελαίου.

Αντίθετα με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Ουγγαρία έχει διατηρήσει στενές πολιτικές και επιχειρηματικές σχέσεις με την Ρωσία, καθώς και την ενεργειακή της εξάρτηση από την Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

Πέρυσι, ο Σιζάρτο είχε δηλώσει ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα παραμείνει ο κύριος δίαυλος εισαγωγής πετρελαίου για την χώρα του.

Πριν από τη σημερινή διακοπή, η ροή είχε προσωρινά διακοπεί την περασμένη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού στις 13 Αυγούστου ότι ουκρανικά drones έπληξαν τον σταθμό διύλισης της Ουνιέτσα στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΟυγγαρίαΡΩΣΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ

