Live: Ολοκληρώθηκε η διμερής Τραμπ και Ζελένσκι

Ολοκληρώθηκε η διμερής Τραμπ και Ζελένσκι

Είχε διάρκεια περίπου μία ώρα. Ακολουθεί συνάντηση των δύο προέδρων με τους επτά Ευρωπαίους ηγέτες.

Οι επτά Ευρωπαίοι ηγέτες που συμμετέχουν είναι οι εξής: Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Αλεξάντερ Στουμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

- Από την αμερικανική πλευρά θα είναι, πέρα φυσικά από τον πρόεδρο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, καθώς και οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ.

- Την ουκρανική αντιπροσωπεία αποτελούν ο Ζελένσκι , ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γιέρμακ, και ο Ρουστέμ Ουμέροφ, πρώην υπουργό Άμυνας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Σημαντικά σημεία:

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως θα υπάρξει πολλή βοήθεια στο θέμα της ασφάλειας

ΗΠΑ: "Είμαι εδώ μονάχα για τον σταματήσω, όχι να τον συνεχίσω", είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε μήνυμά του στο Truth Social

Έκτακτη βιντεοδιάσκεψη των μελών της ΕΕ την Τρίτη για την Ουκρανία προγραμματίστηκε για τις 14.00 ώρα Ελλάδας.

προγραμματίστηκε για τις 14.00 ώρα Ελλάδας. Συμμετοχή Νίκου Χριστοδουλίδη στην αυριανή τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Συναγερμός στο Κίεβο για πιθανό αεροπορικό πλήγμα

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / protothema.gr