Live: Ολοκληρώθηκε η διμερής Τραμπ και Ζελένσκι

Ολοκληρώθηκε η διμερής Τραμπ και Ζελένσκι
Είχε διάρκεια περίπου μία ώρα. Ακολουθεί συνάντηση των δύο προέδρων με τους επτά Ευρωπαίους ηγέτες.
Οι επτά Ευρωπαίοι ηγέτες που συμμετέχουν είναι οι εξής: Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Αλεξάντερ Στουμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.
- Από την αμερικανική πλευρά θα είναι, πέρα φυσικά από τον πρόεδρο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, καθώς και οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ.
- Την ουκρανική αντιπροσωπεία αποτελούν ο Ζελένσκι , ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γιέρμακ, και ο Ρουστέμ Ουμέροφ, πρώην υπουργό Άμυνας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.
Σημαντικά σημεία:
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως θα υπάρξει πολλή βοήθεια στο θέμα της ασφάλειας
- ΗΠΑ: "Είμαι εδώ μονάχα για τον σταματήσω, όχι να τον συνεχίσω", είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε μήνυμά του στο Truth Social
- Έκτακτη βιντεοδιάσκεψη των μελών της ΕΕ την Τρίτη για την Ουκρανία προγραμματίστηκε για τις 14.00 ώρα Ελλάδας.
- Συμμετοχή Νίκου Χριστοδουλίδη στην αυριανή τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι
- Συναγερμός στο Κίεβο για πιθανό αεροπορικό πλήγμα
