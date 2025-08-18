Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Live: Ολοκληρώθηκε η διμερής Τραμπ και Ζελένσκι

Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών και ο Ζελένσκι θα πρέπει να συνεχίσουν να συντονίζουν τις θέσεις τους πριν από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ολοκληρώθηκε η διμερής Τραμπ και Ζελένσκι

Είχε διάρκεια περίπου μία ώρα. Ακολουθεί συνάντηση των δύο προέδρων με τους επτά Ευρωπαίους ηγέτες.

Οι επτά Ευρωπαίοι ηγέτες που συμμετέχουν είναι οι εξής: Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Αλεξάντερ Στουμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

- Από την αμερικανική πλευρά θα είναι, πέρα φυσικά από τον πρόεδρο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, καθώς και οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ.

- Την ουκρανική αντιπροσωπεία αποτελούν ο Ζελένσκι , ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γιέρμακ, και ο Ρουστέμ Ουμέροφ, πρώην υπουργό Άμυνας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Σημαντικά σημεία:

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως θα υπάρξει πολλή βοήθεια στο θέμα της ασφάλειας
  • ΗΠΑ: "Είμαι εδώ μονάχα για τον σταματήσω, όχι να τον συνεχίσω", είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε μήνυμά του στο Truth Social
  • Έκτακτη βιντεοδιάσκεψη των μελών της ΕΕ την Τρίτη για την Ουκρανία προγραμματίστηκε για τις 14.00 ώρα Ελλάδας.
  • Συμμετοχή Νίκου Χριστοδουλίδη στην αυριανή τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι
  • Συναγερμός στο Κίεβο για πιθανό αεροπορικό πλήγμα

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / protothema.gr

 

 

