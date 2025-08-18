Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Η Χαμάς απάντησε θετικά στη νέα πρόταση εκεχειρίας

Η πρόταση παραδόθηκε νωρίτερα από την Αίγυπτο και το Κατάρ

Η Χαμάς απάντησε θετικά στη νέα πρόταση εκεχειρίας με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία παρέλαβε νωρίτερα σήμερα από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένα στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της στους μεσολαβητές» και επιβεβαίωσε ότι η ίδια όσο και οι άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις δέχτηκαν τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να ζητήσουν τροποποιήσεις, ανέφερε αυτό το στέλεχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΑΙΓΥΠΤΟΣΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΧΑΜΑΣΚΑΤΑΡΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

