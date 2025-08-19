Από την Κριμαία στο κυπριακό πρόβλημα - Οι κίνδυνοι από μια πιθανή παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας στη Ρωσία

Για τις συνέπειες που ενδεχομένως να έχει στο Κυπριακό μια συμφωνία παραχώρησης ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία προειδοποιεί ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Άρης Κωνσταντινίδης. Επεσήμανε ότι το διεθνές δίκαιο απαγορεύει την αλλαγή των συνόρων με τη χρήση ένοπλης βίας και πως αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος διεθνής κανόνας δοκιμάζεται. «Πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», σημείωσε, «δεν απαγορευόταν η χρήση ένοπλης βίας και πολλές ειρηνευτικές συμφωνίες ήταν αποτέλεσμα πολέμου. Αυτός που κέρδιζε τον πόλεμο επέβαλλε και τους όρους της συμφωνίας». Τόνισε, ωστόσο, ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το τέλος της αποικιοκρατίας, καθιερώθηκαν ορισμένοι κανόνες διεθνούς δικαίου και απαγορεύτηκε η αλλαγή των σ...

