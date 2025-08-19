Αποστολή 1.200 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο στη Γάζα μέσω του Σχεδίου «Αμάλθεια»

Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή του Σχεδίου «Αμάλθεια» για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες βράδυ αναχώρησε από το λιμάνι Λεμεσού αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας συνολικού βάρους 1.200 τόνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αποστολή εντάσσεται στον μηχανισμό του ΟΗΕ (2720) και της UNOPS, με τελικό ανάδοχο και διανομέα την διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση World Central Kitchen.

Το φορτίο θα διαμετακομιστεί μέσω του λιμανιού Ashdod, χωρίς επιπρόσθετους ελέγχους ασφαλείας, και θα διανεμηθεί εντός της Γάζας στη βάση διευθετήσεων που έχουν γίνει. Η βοήθεια περιλαμβάνει κυρίως είδη τροφίμων και παιδικής διατροφής. Από αυτά, οι 700 τόνοι προέρχονται από την Κύπρο μέσω του φορέα CyprusAid του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ 500 τόνοι αποτελούν δωρεά από την Κυβέρνηση της Μάλτας, διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις με έδρα τις ΗΠΑ και την Ιταλία, το Τάγμα της Μάλτας και το Κουβέιτ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι καθοριστική είναι η συνεισφορά της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλα τα κράτη και τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι η συλλογική αυτή προσπάθεια υλοποιείται με πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και με βάση τους μηχανισμούς του ΟΗΕ», προσθέτει.

Τονίζεται, τέλος, η ανάγκη για αυξημένη, ασφαλή και απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μαζική κλίμακα προς τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, με το Υπουργείο να υπενθυμίζει ότι οι κυπριακές υποδομές για συλλογή, επιθεώρηση και αποστολή βοήθειας βρίσκονται στη διάθεση της διεθνούς κοινότητας ως πρόσθετη ανθρωπιστική δίοδος.

«Η Κύπρος θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά, ως χώρα της περιοχής και πλησιέστερο κράτος μέλος της ΕΕ, προωθώντας και υλοποιώντας πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα», καταλήγει η ανακοίνωση.