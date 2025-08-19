Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Λευκωσίας 19χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στον οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με αρνητική ένδειξη.

Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, νοσηλεύεται νεαρός ηλικίας 19 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας γύρω στις 11.30 το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου, «ενώ νεαρός ηλικίας 19 ετών, οδηγούσε το αυτοκίνητο του σε ανοικτό χώρο στάθμευσης στη Λάρνακα, έχοντας ως συνοδηγό άλλο 19χρονο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 19χρονο από την επαρχία Λάρνακας ο οποίος τη δεδομένη στιγμή κινείτο πεζός».

Ο τραυματίας «μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση του σύμφωνα με τους επι καθήκοντι ιατρούς θεωρείται κρίσιμη».

Στον οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με αρνητική ένδειξη.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΤΥΧΗΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited