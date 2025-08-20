Politico: Το κόλπο των Ευρωπαίων ηγετών, ώστε να εξηγήσουν στον Τραμπ τη δυσάρεστη αλήθεια - Ο Πούτιν δεν θέλει την ειρήνη...

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πιστεύουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν επιθυμεί πραγματικά την επίτευξη μίας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, γι' αυτό και η στρατηγική τους είναι να επαινούν τον Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι να καταλήξει τελικά στο ίδιο συμπέρασμα και να συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση, αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico.

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι αυτή είναι μια προσέγγιση win-win. Από την μία, θα χαρούν να διαψευστούν αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταφέρει να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, με ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας, αλλά ο πρωταρχικός στόχος είναι να αποκαλυφθεί η μπλόφα του Ρώσου ηγέτη και να ασκηθεί πίεση για πιο σκληρές κυρώσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κατέβαλε τις μεγαλύτερες προσπάθειες για να αποτρέψει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσω διπλωματικών επαφών με τον Πούτιν, δηλώνει τώρα ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν είναι σοβαρός όσον αφορά την ειρήνη και εξακολουθεί να είναι προσηλωμένος στον στόχο του να καταστρέψει μια ανεξάρτητη, δημοκρατική Ουκρανία.

"Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει την ειρήνη; Η απάντηση είναι όχι. Αν θέλετε να σας πω την ειλικρινή μου γνώμη: όχι. Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει την ειρήνη; Ναι", δήλωσε ο Μακρόν πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον, όπου συμμετείχε στις συνομιλίες τη Δευτέρα. "Δεν πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει την ειρήνη. Πιστεύω ότι θέλει την παράδοση της Ουκρανίας. Αυτό είναι που έχει προτείνει".

Πράγματι, αντί να προσφέρει οποιεσδήποτε παραχωρήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Πούτιν απλώς απαιτεί περισσότερα εδάφη από το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων βασικών ουκρανικών αμυντικών γραμμών που θα του επέτρεπαν να εισβάλει βαθύτερα στη χώρα. Επίσης, απορρίπτει κατηγορηματικά την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ για τη διασφάλιση της χώρας μετά τον πόλεμο — μια κρίσιμη προϋπόθεση για το Κίεβο.

Με τις προετοιμασίες για μια πιθανή σύνοδο κορυφής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε εξέλιξη, ηγέτες από όλη την Ευρώπη πραγματοποίησαν μια σειρά έκτακτων συνομιλιών την Τρίτη για να σταθμίσουν την απάντησή τους και να μοιραστούν πληροφορίες από τις συζητήσεις στο Λευκό Οίκο την προηγούμενη μέρα.

Σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες, οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί και οι πρέσβεις συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό με τον Μακρόν. Εξέφρασαν τον σκεπτικισμό τους ως προς το ενδεχόμενο το Κρεμλίνο να διαπραγματευτεί με καλή πίστη — αλλά ήταν αισιόδοξοι ότι η Ουάσιγκτον θα τιμωρούσε τη Ρωσία αν ο Πούτιν αποδειχθεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη.

"Είναι σαφές ότι αν καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου ο Πούτιν αποδείξει ότι δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, αυτό θα αναγκάσει τον Τραμπ να δράσει και θα ενισχύσει τα επιχειρήματα υπέρ των κυρώσεων", δήλωσε ένας διπλωμάτης.

Ο ρόλος του Τραμπ

Οι δυτικοί εταίροι έχουν επαινέσει τον Τραμπ — ευχαριστώντας τον για τη διοργάνωση των συνομιλιών — και εξέφρασαν ειλικρινή ανακούφιση αφού φάνηκε να δίνει ουσιαστικές διαβεβαιώσεις ότι οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, πίσω από κλειστές πόρτες, επικεντρώνονται περισσότερο στο να πιέσουν για νέες, πιο σκληρές κυρώσεις εάν και όταν η Μόσχα αρνηθεί να τερματίσει τον πόλεμο.

"Όλοι κάνουν τα απαραίτητα βήματα", είπε ένας άλλος διπλωμάτης. "Αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι ο τελικός στόχος του Πούτιν. Τι θα παρακινήσει τον Πούτιν να κάνει παραχωρήσεις; Δεν ξέρω".

Η πίεση για ειρηνευτικές συνομιλίες γίνεται πρόβλημα για τον Ρώσο ηγέτη.

Η απάντηση του Κρεμλίνου στον επόμενο γύρο διπλωματικών διαπραγματεύσεων ήταν αόριστη. Προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν απορρίπτει τις συνομιλίες με την Ουκρανία, αλλά επέμεινε ότι οποιαδήποτε σύνοδος κορυφής θα πρέπει να προετοιμαστεί "βήμα βήμα, σταδιακά, ξεκινώντας από το επίπεδο των εμπειρογνωμόνων και προχωρώντας στη συνέχεια σε όλα τα απαραίτητα στάδια". Ο Πούτιν πρότεινε μάλιστα, χωρίς να βοηθάει ιδιαίτερα, τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής στη Ρωσία, μια ιδέα που απορρίφθηκε αμέσως.

Ο Τραμπ έχει υπαινιχθεί ότι αμερικανική αεροπορική δύναμη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην Ουκρανία, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να αναπτύξουν στρατεύματα για την προστασία της χώρας — δύο προτάσεις που θα έρχονταν σε αντίθεση με τις φιλοδοξίες της Ρωσίας να καταλάβει περισσότερα εδάφη.

Ωστόσο, ενώ οι δυτικές χώρες είναι όλο και πιο σίγουρες ότι μπορούν να συνεργαστούν με τον Τραμπ και να διατηρήσουν ένα ενωμένο μέτωπο, έχουν επίσης αναγκαστεί να προσαρμόσουν τα "θέλω" τους για να τον ικανοποιήσουν. Μετά τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, η ΕΕ φάνηκε να χαλαρώνει τη Δευτέρα την απαίτησή της να αποδεχτεί η Ρωσία κατάπαυση του πυρός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

"Υπήρχε κάποια ελπίδα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη σχετικά με το ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός. Αυτό δεν συνέβη", δήλωσε ένας άλλος διπλωμάτης, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη διαφορά στις θέσεις. "Ωστόσο, συνολικά ήταν ένα καλό βήμα προς την ειρήνη".

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ αναγνωρίζει πλέον δημοσίως ότι ο Πούτιν ενδέχεται να μην διαπραγματεύεται με καλή πίστη.

"Θα μάθουμε για τον πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες... Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία", δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News.

"Ελπίζω ο πρόεδρος Πούτιν να είναι καλός, και αν δεν είναι, θα είναι μια δύσκολη κατάσταση".

