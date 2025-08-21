Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Συρίας στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβεβαιώνει, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, τη βούληση για τριμερή συνάντηση ΥΠΕΞ Ελλάδας – Συρίας – Κύπρου τον προσεχή Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των ΗE στη Νέα Υόρκη.

Αυτό το ενδεχόμενο προέκυψε χθες κατά τη συνάντηση του ΥΠΕΞ της Ελλάδας, Γιώργου Γεραπετρίτη με τον μεταβατικό Υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, Asaad Al-Shaibani στην Αθήνα.

Η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι οι δύο Υπουργοί «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να προάγουν την περιφερειακή συνεργασία με την καθιέρωση τριμερούς σχήματος με τη συμμετοχή και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πιθανή πρώτη συνάντηση, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, τον προσεχή Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη».

«Ειναι σε εξέλιξη οι διευθετήσεις. Παραπέμπουμε στην ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ» ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πηγές της κυβέρνησης.

ΚΥΠΕ