Ιστορική ξύλινη εκκλησία της Σουηδίας ...μετακόμισε 5 χιλιόμετρα πιο κάτω: Γιατί χρειάστηκε να γίνει

Η εντυπωσιακή ξύλινη εκκλησία της Κιρούνα, που θεωρείται ένα από τα ωραιότερα και πιο ιστορικά κτίρια στη Σουηδία, έφτασε σήμερα στη νέα τοποθεσία της, στο τέλος μιας διήμερης "περιφοράς" πάνω σε μια ρυμουλκούμενη πλατφόρμα.

Η μετεγκατάσταση της εκκλησίας, η οποία χτίστηκε το 1912, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να επεκταθεί ένα ορυχείο σιδήρου.

Η εκμετάλλευση αυτού του ορυχείου, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, από τη σουηδική εταιρεία LKAB, αυξάνει τον κίνδυνο κατολισθήσεων και καθιζήσεων σε ορισμένες ζώνες. Για αυτόν τον λόγο, η εκκλησία από κόκκινο ξύλο, όπως εξάλλου και η κοινότητα όπου βρισκόταν, ήταν υποχρεωμένη να μετακομίσει. Η εταιρεία είχε προτείνει να αποζημιώσει οικονομικά όσους επηρεάζονται από αυτήν την αναγκαστική μετεγκατάσταση ή να τους χτίσει νέα σπίτια. Επέλεξε όμως να μεταφέρει την Κιρούνα Κίρκα, την επιβλητική λουθηρανική εκκλησία βάρους 672 τόνων, χωρίς να την διαλύσει, σε ένα ενιαίο κομμάτι.

Ένα τεχνικό επίτευγμα

Η μετακίνησή της σε απόσταση 5 χιλιομέτρων ήταν ένα τεχνικό επίτευγμα: τοποθετήθηκε ολόκληρη πάνω σε τηλεχειριζόμενες πλατφόρμες που κινούνταν με ταχύτητα 500 μέτρων την ώρα.

Το εγχείρημα μεταδόθηκε απευθείας από τη σουηδική τηλεόραση. Ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης και ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα νωρίς σήμερα το απόγευμα. Η Κιρούνα Κίρκα βρίσκεται πλέον δίπλα στο κοιμητήριο της ομώνυμης πόλης.

"Όλα εξελίχθηκαν απίστευτα καλά" είπε ο επικεφαλής της επιχείρησης, Ρόι Γκριφ, μιλώντας στη σουηδική τηλεόραση SVT που μετέδωσε όλο το εγχείρημα.

