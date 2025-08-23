Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
«Να πάει ο Μακρόν με κράνος και τουφέκι στην Ουκρανία» - Διπλωματική ένταση Ιταλίας-Γαλλίας για τις δηλώσεις Σαλβίνι

Η γαλλική διπλωματία κάλεσε χθες Παρασκευή την πρεσβεύτρια της Ιταλίας στη Γαλλία, την Εμανουέλα Ντ’ Αλεσάντρο, «μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις» του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι για τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, όσον αφορά την ενδεχόμενη αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στο Κε ντ’ Ορσέ.

«Στην πρεσβεύτρια υπενθυμίστηκε ότι οι δηλώσεις αυτές αντίκεινται στο κλίμα εμπιστοσύνης και στην ιστορική σχέση των δυο χωρών μας, καθώς επίσης και στις πρόσφατες διμερείς εξελίξεις», τη «σθεναρή σύγκλιση των δυο χωρών, ιδίως όσον αφορά την ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία», διευκρίνισε η πηγή στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του ραδιοφωνικού σταθμού France Inter.

Ερωτηθείς ενώ βρισκόταν στο Μιλάνο για το ενδεχόμενο ανάπτυξης ιταλών στρατιωτικών στην Ουκρανία, αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, κάτι που σχεδιάζουν να κάνουν η Γαλλία και η Βρετανία, ο Ματέο Σαλβίνι απάντησε πως αφού το θέλει τόσο ο Εμανουέλ Μακρόν, «μπορεί να πάει αυτός», βάζοντας κράνος και παίρνοντας τουφέκι.

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Λέγκα, σύμμαχος της επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, είχε ήδη χαρακτηρίσει «παλαβό» τον γάλλο πρόεδρο τον Μάρτιο, κατηγορώντας τον πως ωθεί την Ευρώπη να εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Η Γαλλία και η Βρετανία, επικεφαλής «συμμαχίας προθύμων» χωρών, έχουν πρόθεση να στείλουν αποσπάσματα στην Ουκρανία, εν είδει εγγύησης ασφαλείας, για να αποτραπεί επανέναρξη των εχθροπραξιών αν συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι απορρίπτει το ενδεχόμενο.

cnn.gr

