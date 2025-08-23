Ψεύτικη ειρήνη ή παγίωση του πολέμου στην Ουκρανία: Το εδαφικό παζάρι και οι «νίκες» Πούτιν

«Ο πόλεμος έχει κριθεί, το θέμα είναι ο Πούτιν να μην κερδίσει παραπάνω»: Με αυτή τη φράση ο διεθνολόγος Λυκούργος Λιακάκος, μιλώντας στο CNN Greece, συνοψίζει τη γεωπολιτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται γύρω από το ουκρανικό μέτωπο, λίγες μόλις ημέρες μετά τη συνάντηση της Αλάσκας και τη σύνοδο με τους ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

«Βλέπουμε μία μετατροπή της κατάστασης μετά την Αλάσκα και την Ουάσιγκτον. Έχουμε πλέον μετακινηθεί από το αφήγημα της κατάπαυσης του πυρός σε μία συνολική ειρήνη, με κερδισμένο –έστω και προσωρινά– τον Ρώσο πρόεδρο», υποστηρίζει ο Λυκούργος Λιακάκος, περιγράφοντας το κλίμα που διαμορφώθηκε στις πρόσφατες διαβουλεύσεις.

Ο ίδιος μιλά για «ενισχυμένη εικόνα» του Πούτιν: «Μην ξεχνάμε το κόκκινο χαλί, μην ξεχνάμε τη σύμπλευση που υπάρχει ακόμη και με κύκλους γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το διαπραγματευτικό βάρος του Κρεμλίνου φαίνεται πως έχει αυξηθεί σημαντικά».

Ο Λυκούργος Λιακάκος είναι Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου

Παραπέμπει μάλιστα στην διαρροή περί βούλησης για συμφωνία που προκάλεσε αίσθηση: «Αυτό που διέρρευσε, ο Τραμπ, μιλώντας στον Μακρόν με ανοικτό μικρόφωνο, δημιούργησε ψιθύρους περί παρασκηνιακής συμφωνίας. Αυτό αλλάζει το τοπίο».

Το εδαφικό παζάρι και η ρωσική επιμονή

Στο επίκεντρο, όπως τονίζει, βρίσκεται πλέον το εδαφικό: «Η Ρωσία απαιτεί να αποκτήσει τον τομέα, από το Κραματόρσκ και την Κωνσταντίνιβκα, έως του άλλους οικισμούς στα νότια που από το 2014 πέρασαν στην ουκρανική κατοχή».

Όπως εξηγεί, πρόκειται για «μια περιοχή περίπου 65 χιλιομέτρων με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αστικό ιστό και σκυροδετημένη άμυνα. Είναι απροσπέλαστη – γι' αυτό και εδώ και έναν χρόνο επιχειρήσεις έχουν εστιαστεί στην κατάληψή της».

Όμως η επιμονή αυτή έχει κόστος, αναφέρει: «Ο Πούτιν καλείται να πληρώσει τίμημα: ανθρώπινες ζωές, φθορά, οικονομικοί πόροι. Υπάρχει πλέον κόπωση στο εσωτερικό της Ρωσίας, ενώ η στήριξη της κοινής γνώμης δεν είναι πια δεδομένη».

Ο ρόλος της οικονομίας και η δυσαρμονία στη Δύση

Αναδεικνύοντας τη σημασία του οικονομικού παράγοντα, ο Λυκούργος Λιακάκος αναφέρεται στην πίεση που ασκείται στη Μόσχα: «Οι κυρώσεις έχουν προκαλέσει τεράστια ζημία, περίπου 280 έως 400 δισεκατομμύρια ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Η Ρωσία επιθυμεί διακαώς την απεμπλοκή αυτών των ποσών».

Ωστόσο, το βάρος πέφτει και στη Δύση: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε περιδίνηση. Δεν υπάρχει ενιαία στρατηγική. Πρώτη φορά είδαμε Ευρωπαία αξιωματούχο (σ.σ. την Ούρσουλα φον ντερ Λαιεν) να δηλώνει δημόσια ότι δεν θέλει να σκοτώνονται τα παιδιά της – κάτι που μέχρι πρότινος δεν ακουγόταν».

Σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη θα έπρεπε να είχε επενδύσει στην ειρήνη πολύ καιρό πριν. Ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν εγγυηθεί τις συμφωνίες του παρελθόντος».

Αγκάθια: Ζαπορίζια, παιδιά, αιχμάλωτοι και... Ζελένσκι

Στο τραπέζι των συνομιλιών, πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα – και δυνητικά εκρηκτικά, αναφέρει ο Λ. Λιακάκος.

«Το θέμα των 20.000 παιδιών που απήχθησαν από τη Ρωσία, το θέμα των αιχμαλώτων, της ανοικοδόμησης – υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν 500 δισεκατομμύρια ευρώ- και φυσικά, το κρίσιμο ζήτημα του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια», απαριθμεί.

Προσθέτει ότι «ο πυρηνικός σταθμός παραμένει σε ρωσική κατοχή, αλλά συνδέεται με ουκρανικό καλώδιο. Χρειάζονται ισχυρές εγγυήσεις για να αποφευχθούν έκτροπα, και ξεκαθάρισμα ποιος τον ελέγχει – η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ή η Ρωσία;».

Και δεν παραλείπει να σχολιάσει την αμφισβήτηση της ηγεσίας Ζελένσκι: «Ο Πούτιν δεν επιθυμεί διμερείς συνομιλίες με τον Ζελένσκι. Επιδιώκει εκλογές στο Κίεβο. Στη ρητορική του, ο Ζελένσκι δεν νομιμοποιείται, ούτε στο εσωτερικό της Ουκρανίας, ούτε διεθνώς».

Προς μια ψεύτικη ειρήνη ή προς παγίωση του πολέμου;

Ο Λυκούργος Λιακάκος είναι ξεκάθαρος: «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ειρήνη με σκιές. Αν περάσει στα χέρια της Ρωσίας η περιοχή που θέλει, τότε ανοίγεται διάπλατα ο δρόμος για το Χάρκοβο και από εκεί προς την κεντρική Ουκρανία. Το ρωσικό πλεονέκτημα θα είναι συντριπτικό».

Η θέση του, είναι σαφής: «Ο πόλεμος έχει κριθεί – η Ρωσία έχει κερδίσει. Το ζήτημα πλέον είναι να μην κερδίσει παραπάνω».

Και η τελευταία κουβέντα του, γυρνά στο παρελθόν – σε εκείνο που δεν έγινε: «Το 2022, στα πρώτα στάδια της εισβολής, υπήρξε ένα σχέδιο συμφωνίας στην Κωνσταντινούπολη: Ανεξαρτησία για τις περιοχές του Ντονμπάς, ουδετερότητα για την Ουκρανία, προοπτική ένταξης στην Ε.Ε. αλλά όχι στο ΝΑΤΟ. Αν είχε προχωρήσει τότε, θα είχαν σωθεί χιλιάδες ζωές».

«Υπάρχουν ευθύνες – και από τη Δύση και από την Ανατολή», καταλήγει. «Και πρέπει να αναληφθούν πριν έρθουν οι επόμενες τραγωδίες».

cnn.gr