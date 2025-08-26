Η Αυστραλία απέλασε τον Πρεσβευτή του Ιράν λόγω αντισημιτικών επιθέσεων

Η Αυστραλία απέλασε τον Πρέσβη του Ιράν, την Τρίτη, κατηγορώντας τη χώρα ότι βρίσκεται πίσω από τις αντισημιτικές εμπρηστικές επιθέσεις στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που η Αυστραλία απέλασε Πρέσβη.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο «βαθιά ανησυχητικό συμπέρασμα» ότι το Ιράν οργάνωσε τουλάχιστον δύο αντισημιτικές επιθέσεις, δήλωσε ο Αυστραλός Πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε.

Η Τεχεράνη βρισκόταν πίσω από μια εμπρηστική επίθεση σε ένα κοσέρ καφέ, το Lewis Continental Cafe, στο προάστιο Μπόντι του Σίδνεϊ τον Οκτώβριο του 2024, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου.

Επίσης, οργάνωσε μια μεγάλη εμπρηστική επίθεση στη Συναγωγή Άντας Ισραήλ στη Μελβούρνη τον Δεκέμβριο του 2024, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, επικαλούμενος τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στις δύο επιθέσεις.

«Αυτές ήταν απρόσμενες και επικίνδυνες πράξεις επιθετικότητας που ενορχηστρώθηκαν από ένα ξένο έθνος σε αυστραλιανό έδαφος», δήλωσε ο Αλμπανέζε. «Ήταν προσπάθειες υπονόμευσης της κοινωνικής συνοχής και να ενσπείρουν διχόνοια στην κοινότητά μας. Είναι κάτι εντελώς απαράδεκτο», τόνισε.

Η Αυστραλία κήρυξε τον Ιρανό πρεσβευτή, Αχμάντ Σαντεγκί, «persona non grata» και διέταξε αυτόν και τρεις άλλους αξιωματούχους να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός επτά ημερών.

Η Αυστραλία απέσυρε επίσης τον δικό της Πρεσβευτή στο Ιράν και ανέστειλε τις δραστηριότητες της Πρεσβείας της στην Τεχεράνη.

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανέφερε πως όλοι οι Αυστραλοί διπλωμάτες ήταν «ασφαλείς».

Η Αυστραλία θα νομοθετήσει επίσης για να συμπεριλάβει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων, είπε.

Η Υπουργός Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά στη μεταπολεμική περίοδο που η Αυστραλία απέλασε έναν Πρεσβευτή.

Η Καμπέρα θα διατηρήσει διπλωματικές γραμμές με το Ιράν για την προώθηση των συμφερόντων των Αυστραλών, δήλωσε η Γουόνγκ.

Η Αυστραλία διατηρεί Πρεσβεία στην Τεχεράνη από το 1968.

Αν και οι Αυστραλοί έχουν ενημερωθεί να μην ταξιδεύουν μέσω του Ιράν από το 2020, η Γουόνγκ δήλωσε ότι η ικανότητα της Καμπέρα να παρέχει προξενική βοήθεια είναι τώρα «εξαιρετικά περιορισμένη».

«Γνωρίζω ότι πολλοί Αυστραλοί έχουν οικογενειακές διασυνδέσεις στο Ιράν, αλλά προτρέπω κάθε Αυστραλό που σκέφτεται να ταξιδέψει στο Ιράν να μην το κάνει», είπε.

«Το μήνυμά μας είναι, αν είστε Αυστραλός στο Ιράν, φύγετε τώρα αν είναι ασφαλές να το κάνετε», ανέφερε.

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αυστραλίας, Μάικλ Μπέρτζες, δήλωσε ότι μια «επίπονη» έρευνα της υπηρεσίας πληροφοριών αποκάλυψε διασυνδέσεις μεταξύ των αντισημιτικών επιθέσεων και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι Φρουροί ενορχήστρωσαν τουλάχιστον δύο και «πιθανότατα» περισσότερες επιθέσεις εναντίον εβραϊκών συμφερόντων στην Αυστραλία, δήλωσε ο Μπέρτζες, Γενικός Διευθυντής του Αυστραλιανού Οργανισμού Πληροφοριών Ασφαλείας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός βραχίονας του ιρανικού στρατού, χρησιμοποίησαν ένα πολύπλοκο δίκτυο αντιπροσώπων για να κρύψουν τη συμμετοχή τους στις επιθέσεις, είπε.

Ωστόσο, η Πρεσβεία του Ιράν στην Αυστραλία και οι διπλωμάτες του δεν εμπλέκονταν, δήλωσε ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών.

Η αυστραλιανή υπηρεσία πληροφοριών εξακολουθούσε να διερευνά πιθανή ιρανική εμπλοκή σε μια σειρά από άλλες επιθέσεις, δήλωσε ο Μπέρτζες.

«Οι ενέργειες του Ιράν είναι εντελώς απαράδεκτες. Έθεσαν σε κίνδυνο ζωές. Τρομοκράτησαν την κοινότητα και διέλυσαν τον κοινωνικό μας ιστό», είπε. «Το Ιράν και οι αντιπρόσωποί του, κυριολεκτικά και μεταφορικά, άναψαν τα σπίρτα και έδωσαν ώθηση στις φλόγες», συμπλήρωσε.

Η εβραϊκή κοινότητα μπορεί να βρει κάποια παρηγοριά στην πρόοδο της έρευνας, δήλωσε ο Ντάνιελ Άγκιον, Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού.

«Ωστόσο, θα υπάρξει μεγάλη ανησυχία ότι έχουμε γίνει στόχος με τόσο άσπλαχνο και υπολογισμένο τρόπο, από μια αδίστακτη και βίαιη ξένη δύναμη, εξαιτίας του ποιοι είμαστε», είπε.

Η εμπρηστική επίθεση του περασμένου έτους στη Συναγωγή Άντας Ισραήλ στη Μελβούρνη ήταν μια από τις πιο καταστροφικές σε μια σειρά αντισημιτικών περιστατικών.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος του κτηρίου, σόκαρε τους Αυστραλούς και χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία ως «πιθανό τρομοκρατικό περιστατικό».

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αυστραλία χαιρέτισε την απόφαση της Κυβέρνησης να χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση.

«Αυτό είναι ένα βήμα που υποστηρίζουμε εδώ και καιρό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το καθεστώς του Ιράν δεν αποτελεί μόνο απειλή για τους Εβραίους ή το Ισραήλ, αλλά θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας. Μια ισχυρή και σημαντική κίνηση», σημείωσε.

Η Πρεσβεία του Ιράν στην Καμπέρα δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ