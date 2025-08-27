Γαλλία: Χάνει και το λαϊκό έρεισμα ο Μπαϊρού – Νέες προειδοποιήσεις για την Οικονομία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Συνελήφθη διαδηλωτής που έβαλε φωτιά σε σημαία των ΗΠΑ κοντά στον Λευκό Οίκο αψηφώντας διάταγμα του Τραμπ (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Καίω αυτή τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου» φώναζε ο άνδρας πριν βάλει φωτιά

Άνδρας συνελήφθη κοντά στον Λευκό Οίκο αφού έβαλε φωτιά σε αμερικανική σημαία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ποινικοποιώντας αυτή την πράξη, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Τρίτη.

Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Δευτέρας, μερικές ώρες αφού ο ρεπουμπλικάνος υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την επιβολή ποινής φυλάκισης ενός έτους σε όποιον βάζει φωτιά εσκεμμένα στο εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ, παρότι το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο με απόφασή του το 1989 είχε αποφανθεί πως διαμαρτυρίες του είδους δεν μπορούν να διώκονται λόγω της ελευθερίας της έκφρασης, θεμελιώδους δικαιώματος εγγεγραμμένου στο Σύνταγμα.

Ο άνδρας, που αναγνωρίστηκε ως Τζέι Κάρεϊ, είναι βετεράνος μάχης με 20 χρόνια εμπειρίας και είπε ότι άναψε τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του Τραμπ.

«Καίω αυτή τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου που έχει έδρα αυτό το οίκημα», είπε χρησιμοποιώντας τηλεβόα διαδηλωτής σε μικρό πάρκο όχι μακριά από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με βίντεο που αναμεταδόθηκε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και μετέδωσαν επίσης αμερικανικά ΜΜΕ.

Δήλωσε κατόπιν πως υπηρέτησε στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για να υπερασπιστεί το δικαίωμα των συμπατριωτών του «να εκφράζονται».

«Είναι δικαίωμά μας εγγυημένο από την Πρώτη Τροπολογία (σ.σ. του Συντάγματος των ΗΠΑ) να καίμε αυτή τη σημαία, ανεξαρτήτως του τι λέει ο πρόεδρος», επέμεινε.

Κατόπιν έβαλε φωτιά στη σημαία, στην οποία είχε περιχύσει κατά τα φαινόμενα εύφλεκτη ουσία.

Πράκτορες της Secret Service, της αστυνομικής υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία πολιτικών στις ΗΠΑ, έσβησαν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα και τον προσήγαγαν.

Η αστυνομία πάρκων επιβεβαίωσε χθες πως η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη, δυνάμει ομοσπονδιακού νόμου που απαγορεύει να βάζει κανείς φωτιά χωρίς άδεια των αρχών σε ομοσπονδιακά δημόσια πάρκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε προχθές Τρίτη στην απόφαση του 1989, επιχειρηματολόγησε μολαταύτα ότι το να καίγεται η αμερικανική σημαία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία, ιδίως όταν μπορεί «να υποκινήσει άμεση παράνομη ενέργεια».

Απαίτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να «δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή» του εκτελεστικού διατάγματός του» με όσο πιο «πλήρη τρόπο» είναι «δυνατόν».

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΗΠΑΒΙΝΤΕΟΣΗΜΑΙΑΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited