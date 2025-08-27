Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Κινδυνεύει να κλείσει το Μουσείο Βαν Γκοχ χωρίς περισσότερη κρατική βοήθεια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο μουσείο στεγάζονται πάνω από 200 από τους πίνακες του Ολλανδού καλλιτέχνη

Το Μουσείο Βαν Γκοχ στο Άμστερνταμ προειδοποίησε την Τετάρτη ότι είναι αντιμέτωπο με κλείσιμο χωρίς περισσότερη κρατική βοήθεια, σημειώνοντας ότι μια ανακαίνιση της τάξης των 104 εκατ. ευρώ είναι ζωτικής σημασίας για να προστατευθούν τα έργα τέχνης του.

Το μουσείο, το οποίο έχει την μεγαλύτερη συλλογή του καλλιτέχνη παγκοσμίως, ανέφερε ότι το έργο ανακαίνισης δεν θα προχωρήσει αν δεν τιμήσει το κράτος της Ολλανδίας μια συμφωνία του 1962 με τον ανηψιό του Βίνσεντ Βαν Γκοχ παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια. 

«Το μουσείο είναι αντιμέτωπο με κλείσιμο», πρόσθεσε, «γιατί δεν θα μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια της συλλογής, των επισκεπτών και του προσωπικού». 

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Ολλανδίας απέρριψε την προσειδοποίηση, λέγοντας ότι το μουσείο έχει ήδη λάβει επιχορήγηση στη βάση της Νομοθεσίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά της χώρα που είναι επαρκής για κάλυψη της συντήρησης. 

Ανέφερε ότι η θέση του βασίζεται σε «ενδελεχή έρευνα» από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. 

Ωστόσο, το μουσείο έχει αρχίσε νομικές διαδικασίες για την επιχορήγηση, με την πρώτη ακρόαση ενώπιον δικαστηρίου να έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2026. 

Στο μουσείο στεγάζονται πάνω από 200 από τους πίνακες του Ολλανδού καλλιτέχνη, 500 από τα σχέδια του και σχεδόν όλες οι επιστολές του. 

Είχαν δοθεί από τον ανηψιό του καλλιτέχνη Βίνσεντ Βίλεμ βαν Γκοχ το 1962 στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με το κράτος για να οικοδομηθεί και να συντηρηθεί το μουσείο. 

ΚΥΠΕ

Tags

ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited