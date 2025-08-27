Κινδυνεύει να κλείσει το Μουσείο Βαν Γκοχ χωρίς περισσότερη κρατική βοήθεια

Το Μουσείο Βαν Γκοχ στο Άμστερνταμ προειδοποίησε την Τετάρτη ότι είναι αντιμέτωπο με κλείσιμο χωρίς περισσότερη κρατική βοήθεια, σημειώνοντας ότι μια ανακαίνιση της τάξης των 104 εκατ. ευρώ είναι ζωτικής σημασίας για να προστατευθούν τα έργα τέχνης του.

Το μουσείο, το οποίο έχει την μεγαλύτερη συλλογή του καλλιτέχνη παγκοσμίως, ανέφερε ότι το έργο ανακαίνισης δεν θα προχωρήσει αν δεν τιμήσει το κράτος της Ολλανδίας μια συμφωνία του 1962 με τον ανηψιό του Βίνσεντ Βαν Γκοχ παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

«Το μουσείο είναι αντιμέτωπο με κλείσιμο», πρόσθεσε, «γιατί δεν θα μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια της συλλογής, των επισκεπτών και του προσωπικού».

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Ολλανδίας απέρριψε την προσειδοποίηση, λέγοντας ότι το μουσείο έχει ήδη λάβει επιχορήγηση στη βάση της Νομοθεσίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά της χώρα που είναι επαρκής για κάλυψη της συντήρησης.

Ανέφερε ότι η θέση του βασίζεται σε «ενδελεχή έρευνα» από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Ωστόσο, το μουσείο έχει αρχίσε νομικές διαδικασίες για την επιχορήγηση, με την πρώτη ακρόαση ενώπιον δικαστηρίου να έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2026.

Στο μουσείο στεγάζονται πάνω από 200 από τους πίνακες του Ολλανδού καλλιτέχνη, 500 από τα σχέδια του και σχεδόν όλες οι επιστολές του.

Είχαν δοθεί από τον ανηψιό του καλλιτέχνη Βίνσεντ Βίλεμ βαν Γκοχ το 1962 στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με το κράτος για να οικοδομηθεί και να συντηρηθεί το μουσείο.

ΚΥΠΕ