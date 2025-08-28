Ο πρόεδρος της Αργεντινής αποχώρησε από προεκλογική εκδήλωση μετά από επίθεση πλήθους

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, απομακρύνθηκε από τη φρουρά του κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην επαρχία του Μπουένος Άιρες την Τετάρτη, αφού διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters.

Ο πρόεδρος πραγματοποιούσε προεκλογική εκστρατεία ενόψει των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών, όταν οι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες.

Ο εκπρόσωπος του Μιλέι, Μανουέλ Αντόρνι, ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Πηγή: ΚΥΠΕ