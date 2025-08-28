Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Ο πρόεδρος της Αργεντινής αποχώρησε από προεκλογική εκδήλωση μετά από επίθεση πλήθους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρόεδρος πραγματοποιούσε προεκλογική εκστρατεία ενόψει των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών, όταν οι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, απομακρύνθηκε από τη φρουρά του κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην επαρχία του Μπουένος Άιρες την Τετάρτη, αφού διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters.

Ο πρόεδρος πραγματοποιούσε προεκλογική εκστρατεία ενόψει των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών, όταν οι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες.

Ο εκπρόσωπος του Μιλέι, Μανουέλ Αντόρνι, ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΕΠΙΘΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited