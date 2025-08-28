Γάζα: Εκκένωση του Ναού του Αγ. Πορφυρίου διέταξε το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα

Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) έχει διατάξει την εκκένωση του Ελληνορθόδοξου Ναού του Αγίου Πορφυρίου και του περίγυρού του στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσαν οι Times του Ισραήλ την Τετάρτη.

Την ίδια ώρα, ο Καθολικός Ναός της Αγίας Οικογένειας, επίσης εντός της πόλης της Γάζας, βρίσκεται σε περιοχή η οποία προς το παρόν δεν έχει λάβει διαταγή εκκένωσης, όπως υποδεικνύεται και στον χάρτη εκκενώσεων που έχει δημοσιευτεί στον αραβόφωνο ιστότοπο του IDF. Ο χάρτης εμφανίζει την περιοχή του Αγίου Πορφυρίου εντός της «κόκκινης ζώνης», αλλά όχι την Αγία Οικογένεια.

Ωστόσο, η τρίτη εκκλησία που λειτουργεί στη Λωρίδα της Γάζας, ο Αγγλικανικός Ναός του Αγίου Φιλίππου, ο οποίος βρίσκεται εντός του συγκροτήματος του Αγγλικανικού Νοσοκομείου Al-Ahli Arab, έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή που υπόκειται σε εκκένωση, σύμφωνα με τον ίδιο χάρτη.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που το Ισραήλ προετοιμάζεται για μαζική απομάκρυνση αμάχων από την Πόλη της Γάζας, ενόψει ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την κατάληψη της μεγαλύτερης αστικής περιοχής του παλαιστινιακού θύλακα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας εξουδετέρωσης της Χαμάς.

Την Τρίτη, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και το Λατινικό Πατριαρχείο εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία καταδικάζουν την επιδεινούμενη κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ότι οι κληρικοί και οι μοναχές θα παραμείνουν στα σημεία τους και δεν πρόκειται να αποχωρήσουν.

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει αν τα συγκροτήματα των ναών, στα οποία έχουν καταφύγει εκατοντάδες πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, γυναίκες, παιδιά και άτομα με αναπηρίες, έχουν λάβει επίσημη διαταγή εκκένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ