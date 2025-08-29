Ο Λευκός Οίκος επιλέγει νέο επικεφαλής του CDC τον υφυπουργό Υγείας, Τζιμ Ο’Νιλ

Ο Τζιμ Ο’Νιλ, αναπληρωτής υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, αναλαμβάνει προσωρινά τη διεύθυνση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων για την ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Σύμφωνα με το Axios, η τοποθέτηση του Ο’Νιλ θεωρείται κομβική, καθώς μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να εφαρμόσει την πολιτική του ατζέντα στο CDC, έπειτα από μια ταραχώδη εβδομάδα με αποχωρήσεις και διαμαρτυρίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε στην απομάκρυνση της διευθύντριας του CDC, Σούζαν Μονάρεζ, γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές παραιτήσεις και οδήγησε σε κινητοποιήσεις εργαζομένων στην έδρα του οργανισμού στην Ατλάντα. Παρά την απόφαση της απομάκρυνσής της, η Μονάρεζ αρνήθηκε να εγκαταλείψει το αξίωμά της.

Δεκάδες εργαζόμενοι και στελέχη του οργανισμού αποχώρησαν από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις αλλαγές. Σε συνέντευξη Τύπου την ίδια ημέρα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κένεντι είναι «αφοσιωμένοι στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στο CDC» και θα διασφαλίσουν ότι «τα στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης θα ευθυγραμμίζονται με αυτήν την αποστολή».

Ο’Νιλ διαθέτει εμπειρία από προηγούμενη θητεία του στο υπουργείο Υγείας κατά την προεδρία του Τζορτζ Μπους. Προερχόμενος από τον χώρο των επενδύσεων στη βιοτεχνολογία, έχει στενή σχέση με τον Πίτερ Θιλ, σύμμαχο του Τραμπ, και από τον περασμένο Νοέμβριο εργάζεται δίπλα στον Κένεντι, με αποστολή την προώθηση της ατζέντας «Make America Healthy Again».

Πηγή: protothema.gr