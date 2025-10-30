Συνεχίζεται η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών της ΑΗΚ - Δείτε που

Συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις επαρχίες από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ενώ για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι από σήμερα Πέμπτη και για όλο τον μήνα Νοέμβριο θα τοποθετούνται έξυπνοι μετρητές στην Αγλαντζιά, εκατέρωθεν της Λεωφόρου Λάρνακος, από το ύψος του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι και το ύψος του Σατιρικού Θεάτρου, στην Λεμεσό, βόρεια Πεντάδρομου και Μεταξύ των Οδών Μακαρίου ΙΙΙ, Θεσσαλονίκης, Γλάδστωνος και Ευαγόρα Χριστοφόρου ενώ στην Λάρνακα στα ανατολικά του Σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος, μεταξύ της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου.

Η ΑΗΚ στην επαρχία Αμμοχώστου θα εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές στο Παραλίμνι, μεταξύ της Λεωφόρου Πρωταρά (Μέχρι το ύψος του Β’ Δημοτικού Σχολείου Παραλιμνίου) , Λεωφόρου Κάππαρη και Οδού Γιωρκή Παπαδοπούλου, μέχρι το ύψος του Νέου Αστυνομικού Σταθμού Αμμοχώστου, εκατέρωθεν της Λεωφόρου Κάππαρη και εκατέρωθεν της Οδού Γιωρκή Παπαδοπούλου ενώ στην Πάφο μεταξύ των Λεωφόρων Ελλάδος, Τάσσου Παπαδόπουλου, Δημοκρατίας, Ελευθερίου Βενιζέλου, Νίκου Νικολαΐδη και Οδών Χαράλαμπου Μούσκου και Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Καταλήγοντας στην ανακοίνωση η ΑΗΚ υπενθυμίζει ότι για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά και απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.