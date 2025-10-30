Δ. Ιεροκηπίας: Έναρξη ασφαλτοστρώσεων και ανακατασκευής πεζοδρομίων

Την έναρξη των ασφαλτοστρώσεων και ανακατασκευή πεζοδρομίων, ανακοινώνει ο Δήμος Ιεροκηπίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Ιεροκηπίας ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού για γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις οδών, καθώς και διαγωνισμού για ανακατασκευή πεζοδρομίων στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ιεροκηπίας.

Η εκτιμώμενη αξία και για τα δύο έργα, προσθέτει ο Δ. Ιεροκηπίας, ανέρχεται σε €740.000 πλέον ΦΠΑ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 17/11/2025.

Επισημαίνεται επίσης πως οι διαγωνισμοί με αρ. 75/2025 και 76/2025, με τα έγγραφά τους, βρίσκονται αναρτημένοι στο “Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων” (www.eprocurement.gov.cy).