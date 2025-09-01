E.ΣΑ.μεΑ: Άτομα με αναπηρία στη Γάζα – Μια τραγωδία μέσα στην τραγωδία

Ο ΟΗΕ κήρυξε επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα. Από την Γενεύη ο υπεύθυνος συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ τόνισε: «Ο λιμός αυτός θα πρέπει να μας στοιχειώνει όλους». Τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες ή και σπάνιες παθήσεις, ακόμη περισσότερο, τα παιδιά με αναπηρία, οι γυναίκες με αναπηρία, στην Παλαιστίνη, βιώνουν τον χειρότερο, τον μεγαλύτερο εφιάλτη.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι σε ένοπλες συγκρούσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις, τα άτομα με αναπηρία:

έχουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας

είναι λιγότερο πιθανό να εκκενώσουν με ασφάλεια

έχουν λιγότερες πιθανότητες πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια

συχνά χωρίζονται από τα άτομα υποστήριξης και τους φροντιστές

Επιπρόσθετα, οι γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο βίας, παραμέλησης και εκμετάλλευσης, καθώς και στιγματισμό και διακρίσεις.

H Γάζα έχει πλέον το υψηλότερο ποσοστό παιδιών-ακρωτηριασμένων, ανά κάτοικο στον κόσμο: Δέκα παιδιά χάνουν το ένα ή και τα δύο πόδια τους την ημέρα. Περισσότερα από 21.000 παιδιά έχουν υποστεί τραυματισμούς που σχετίζονται με τον πόλεμο, με τουλάχιστον 5.230 να χρειάζονται επείγουσα αποκατάσταση. Tο μοναδικό κέντρο ανακατασκευής και αποκατάστασης άκρων στη Γάζα έχει καταστραφεί. Ταυτόχρονα και η UNICEF τονίζει ότι περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά χρειάζονται ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF, Ιωάννης Βαρδακαστάνης αναφέρει:

«Ζητάμε άμεση κατάπαυση του πυρός και καλούμε όλα τα μέρη να σταματήσουν τις επιθέσεις, τη βία και τις εχθροπραξίες εναντίον των αμάχων. Το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη στη Γάζα και κράτος συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, έχει την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία και την ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων ένοπλης σύγκρουσης. Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους στην Γάζα αντιμετωπίζουν θάνατο, τραυματισμούς και απάνθρωπες συνθήκες κάθε στιγμή εδώ και πολύ καιρό. Οι φρικτές συνθήκες που ζουν οι Παλαιστίνιοι με αναπηρία είναι γνωστές και πρέπει να καταδικαστούν από κάθε κράτος, από την ΕΕ, από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Η ανθρωπιστική ανταπόκριση πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς και στο επίκεντρό της να είναι οι φωνές των ατόμων με αναπηρία, ιδίως των γυναικών και των παιδιών με αναπηρία, που αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους. Είναι χρέος όλων μας να διαμορφώσουμε ένα ειρηνικό, ασφαλές και βιώσιμο μέλλον για όλους».

Η ΕΣΑμεΑ ενώνει τη φωνή της με το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα (European Disability Forum – Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία), καθώς και τις παλαιστινιακές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία (Disability Justice Palestine Collective) και άλλες διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2025 το EDF , συνεργαζόμενο με παλαιστινιακές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία, απέστειλε έγγραφο σε απάντηση στην πρόσκληση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες για γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Άρθρου 11 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD) – καταστάσεις κινδύνου και ανθρωπιστικές έκτακτες ανάγκες – στο πλαίσιο του πολέμου στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Μεταξύ άλλων το EDF απευθύνει συστάσεις προς όλα τα συμβαλλόμενα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ:

Διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των ατόμων με αναπηρία στις περιοχές που έχουν υποστεί κατ’ οίκον περιορισμό (υποχρέωση βάσει του άρθρου 11 της CRPD).

Άρση του αποκλεισμού της Γάζας για να διασφαλιστεί η απεριόριστη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων, ειδικών τροφίμων, φαρμάκων και βοηθητικών συσκευών για όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία

Εγγύηση της προσβασιμότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας, των οδών εκκένωσης, των καταφυγίων και των ιατρικών υπηρεσιών.

Συλλογή και χρήση δεδομένων ανά κατηγορία αναπηρίας στο πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Την εμπλοκή των Παλαιστινιακών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία ως εταίροι σε όλες τις ανθρωπιστικές προσπάθειες, καθώς και τις προσπάθειες ανασυγκρότησης και αποκατάστασης.

Τα κράτη μέλη να καταδικάσουν και να ζητήσουν την άμεση παύση της χρήσης της λιμοκτονίας των αμάχων ως μεθόδου πολέμου, η οποία απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Τα κράτη μέλη να ζητήσουν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των αμάχων που κρατούνται όμηροι, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και να διασφαλιστεί ότι όλοι οι όμηροι με αναπηρία λαμβάνουν επείγουσα ιατρική περίθαλψη, βοηθητικό εξοπλισμό και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Πηγή: ertnews.gr