Ο στολίσκος αλληλεγγύης στη Γάζα με την Γκρέτα Τούνμπεργκ επιστρέφει στη Βαρκελώνη λόγω καταιγίδας

Σφοδροί άνεμοι ανάγκασαν τον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ, να επιστρέψει στη Βαρκελώνη, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές τη Δευτέρα.

Περίπου 20 πλοία απέπλευσαν από την ισπανική πόλη την Κυριακή με στόχο να «ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να τερματίσουν τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, δήλωσε ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud («ανθεκτικότητα» στα αραβικά).

«Λόγω μη ασφαλών καιρικών συνθηκών, πραγματοποιήσαμε μια θαλάσσια δοκιμή και στη συνέχεια επιστρέψαμε στο λιμάνι για να περάσει η καταιγίδα», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της, χωρίς να διευκρινίζει πότε ακριβώς επέστρεψαν τα πλοία στη Βαρκελώνη.

«Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να καθυστερήσουμε την αναχώρησή μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο επιπλοκών με τα μικρότερα σκάφη», πρόσθεσε, επικαλούμενη ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 55 χιλιόμετρα την ώρα.

«Λάβαμε αυτήν την απόφαση για να δώσουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευημερία όλων των συμμετεχόντων και για να διασφαλίσουμε την επιτυχία της αποστολής μας», ανέφερε η οργάνωση.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι διοργανωτές θα συναντηθούν αργά τη Δευτέρα για να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν την αποστολή.

Μεταξύ των ακτιβιστών από δεκάδες χώρες ήταν η Τούνμπεργκ, οι ηθοποιοί Λίαμ Κάνινγκχαμ από την Ιρλανδία και Έντουαρντ Φερνάντεζ από την Ισπανία, καθώς και Ευρωπαίοι Βουλευτές και δημόσιες προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένης της πρώην δημάρχου της Βαρκελώνης Άντα Κολάου.

Ο στολίσκος αναμενόταν να φτάσει στη Γάζα στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ