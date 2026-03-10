Βουλευτικές 2026: Τέσσερα νέα πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο των Οικολόγων

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ανακοίνωσε τέσσερις ακόμη υποψηφιότητες στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα, στην επαρχία Λευκωσίας υποψήφιοι θα είναι ο Μιχάλης Μενελάου και η Μαρία Τριανταφυλλίδου, στην επαρχία Κερύνειας ο Γρηγόρης Ευαγγέλου και στην επαρχία Αμμοχώστου η Ιζαμπέλλα Ττάκκα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κινήματος, ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση ενώπιον της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των Επαρχιακών Συνελεύσεων.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά των υποψηφίων.

Μενελάου Μιχάλης ( Επαρχία Λευκωσίας)

Ο Μιχάλης Μενελάου, γεννήθηκε το 1993 στη Βυζακιά του διαμερίσματος Μόρφου. Είναι απόφοιτος του Γυμνασίου και Λυκείου Σολέας. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, σπούδασε δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Υπηρέτησε επί σειρά ετών το δημοσιογραφικό λειτούργημα, εργαζόμενος σε παραδοσιακά και ψηφιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αποκτώντας σφαιρική αντίληψη της κυπριακής πραγματικότητας. Η επαγγελματική του πορεία συνεχίστηκε στον τομέα της στρατηγικής Επικοινωνίας και του μαρκετινγκ, όπου δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα.

Υπήρξε Λειτουργός Τύπου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών από το 2019 έως το 2023 και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος, από το 2021 έως το 2025 συμμετέχοντας ενεργά στη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση της επικοινωνιακής πολιτικής στις βουλευτικές εκλογές του 2021.

Τριανταφυλλίδου Μαρία (Επαρχία Λευκωσίας)

Η Μαρία Τριανταφυλλίδου, με ποντιακή καταγωγή διαμένει και εργάζεται στην Κύπρο τα τελευταία τριάντα χρόνια. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Stavropol State University της Ρωσίας. Μιλά άπταιστα την ελληνική, την ρωσική και την αγγλική γλώσσα.

Από το 2015, εργάζεται ως Γενική Διευθύντρια σε Όμιλο Εταιρειών στους τομείς της κατασκευής, ανάπτυξης και φιλοξενίας καθώς επίσης διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του χώρου εστίασης Yummy Mandarino Chinese Restaurant.

Ως πολίτης συμμετέχει ενεργά σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και σε δράσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι μητέρα δυο παιδιών και διαμένει στο Δήμο Στροβόλου.

Ευαγγέλου Γρηγόρης ( Επαρχία Κερύνειας)

Ο Γρηγόρης Ευαγγέλου γεννήθηκε στην παλιά Λευκωσία. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Είναι αδελφός του μέχρι πρότεινος αγνοουμένου, λοχία του 70ου ΤΜΧ, Ευάγγελου Ευαγγέλου, πεσόντα κατά την τουρκική εισβολή του 1974 στη Λάπηθο – Καραβά.

Από το 1998 εργάστηκε στην ΑΗΚ, από όπου αφυπηρέτησε πρόσφατα.

Η κοινωνική του δράση άρχισε ως εθελοντής και μέλος του Δ.Σ. των «Γιατρών του Κόσμου Κύπρος». Συμμετείχε σε αποστολές στη Γάζα δύο φορές και μία στο Ιράκ, αντιπροσωπεύοντας την Κύπρο ως μέλος των Οικολόγων. Για αυτή την κοινωνική και ανθρωπιστική του δράση επιλέχθηκε από την ΑΗΚ να την αντιπροσωπεύσει ως λαμπαδηδρόμος για την Ολυμπιάδα του 2004.

Ήταν, μαζί με άλλους, συντονιστής του παραρτήματος Κύπρου της δράσης «Ένα Καράβι για τη Γάζα».

Είναι μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΝΘΕΑ εδώ και 30 χρόνια, όπου έτυχε τιμητικής διάκρισης για την προσφορά του ενάντια στις εξαρτήσεις και στη διαφώτιση.

Ο Γρηγόρης είναι μέλος στα Δ.Σ. των σωματείων «Φίλοι του Ακάμα» και της «Οικολογικής Κίνησης Κύπρου». Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λευκωσίας, όπου διετέλεσε Πρόεδρος, καθώς και ιδρυτικό μέλος του αθλητικού σωματείου ORIENACTION και υπεύθυνος ορειβασίας όπως και μέλος της Ομοσπονδίας Ορειβασίας, Αναρρίχησης και Προσανατολισμού.

Διετέλεσε επίσης μέλος του Δ.Σ. και ταμίας της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

Διετέλεσε τρεις φορές αντιπρόεδρος στο 76ο Προσκοπικό Σύστημα Στροβόλου, όπου του απενεμήθη τιμητική διάκριση από την Εφορεία Προσκόπων Κύπρου.

Είναι ενεργό μέλος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Διετέλεσε Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας, καθώς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής όπως και του Οικοαγροτικού.

Ασχολείται για χρόνια με την τέχνη και τη γλυπτική και συμμετείχε σε διάφορες εκθέσεις.

Ττάκκα Ιζαμπέλλα (Επαρχία Αμμοχώστου)

Η Ιζαμπέλλα Ττάκκα είναι οργανωτική και αξιόπιστη επαγγελματίας με πολυετή εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, τις δημόσιες σχέσεις, την επικοινωνία και τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Από τον Δεκέμβριο του 2025 εργάζεται στον Δήμο Κερύνειας, όπου είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων διαφώτισης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει διοικητικά το γραφείο με σύνταξη πρακτικών, επιστολών και ανακοινώσεων.

Προηγουμένως εργάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων (2019–2023), με αρμοδιότητες που περιλάμβαναν τη διαχείριση κοινοβουλευτικών εγγράφων, την επίσημη αλληλογραφία, την επεξεργασία απαντήσεων Υπουργείων και την υποστήριξη της Ολομέλειας.

Για περισσότερα από 24 χρόνια υπηρέτησε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA), στον τομέα δημοσίων σχέσεων και διοικητικής υποστήριξης, συμβάλλοντας στην οργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων και στη διαχείριση επιχειρηματικής επικοινωνίας.

Παράλληλα, αναπτύσσει προσωπικά projects στην παραγωγή podcast πολιτικής επικαιρότητας και στην εκπαίδευση Pilates.



