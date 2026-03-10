Γυναίκες και Δήμος, περπάτησαν μαζί τη Λεμεσό

Με ένα αλλιώτικο και ταυτόχρονα βιωματικό τρόπο τίμησε ο Δήμος Λεμεσού την 8η Μαρτίου, ημέρα της γυναίκας. Ο Δήμος διοργάνωσε περιπατητική αξιολόγηση στο κέντρο της Λεμεσού με απώτερο σκοπό να εντοπιστούν τρωτά σημεία στον σχεδιασμό της πόλης τα οποία δυσκολεύουν τις γυναίκες στην καθημερινότητά τους. Η εκδήλωση είχε ως τίτλο «Επιτόπια αξιολόγηση έμφυλου αστικού σχεδιασμού στο κέντρο της πόλης» και ξεκίνησε από το Δημαρχείο Λεμεσού και ολοκληρώθηκε στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, όπου ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη γυναικεία μπάντα της φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 80 περίπου άτομα, στην συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες, που περπάτησαν μαζί με τον Δήμαρχο και άλλους υπηρεσιακούς του Δήμου στο κέντρο της πόλης. Οι συμμετέχοντες πέρα από τις επί τόπου διαπιστώσεις και συζητήσεις για τα νέα έργα και παρεμβάσεις που ετοιμάζει ο Δήμος, είχαν στη διάθεσή τους ένα ερωτηματολόγιο να συμπληρώσουν. Στο ερωτηματολόγιο υπήρχαν ερωτήσεις ανά σημείο (δέκα διαφορετικά σημεία), όπου καλούνταν να συμπληρώσουν αν στον εν λόγω χώρο θα επιθυμούσαν για παράδειγμα αύξηση του φωτισμού, περισσότερο πράσινο, αύξηση των πεζοδρομίων ή άλλες παρεμβάσεις που σχετίζονται με το αστικό περιβάλλον της πόλης. Από τον ιδιαίτερο αυτό περίπατο προέκυψαν διάφορα προβλήματα στο κέντρο της πόλης, αφού καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, σημεία όπου αυτοκίνητα κλείνουν την πρόσβαση σε πεζοδρόμια, πασαλάκια που τοποθετήθηκαν για να μην παρκάρει κόσμος αλλά τελικά δημιουργούν προβλήματα σε πεζούς ή αμαξίδια ή καροτσάκια για παιδιά.

Ουσιαστικά, η εν λόγω πρωτοβουλία λειτούργησε και ως μία άτυπη ανοιχτή δημόσια επί τόπου διαβούλευση, όπου υπήρχε η ευκαιρία, αυτοί που σχεδιάζουν τα έργα, να μπουν στη θέση των δημοτών, και ειδικά των δημότισσων, οι οποίες πιθανό να βλέπουν τα πράγματα με ένα διαφορετικό φακό, βασισμένο στις δικές τους ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για επικείμενες δράσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου Λεμεσού που αφορούν κυρίως τις γυναίκες και εντάσσονται στο πλαίσιο των πολιτικών του Δήμου για προώθηση της έμφυλης ισότητας. Συγκεκριμένα ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει τη λειτουργία εφαρμογής που θα έχει το λεγόμενο «panic button» για γυναίκες, το οποίο θα ενημερώνει κόσμο σε κοντινή απόσταση όταν μια γυναίκα αντιμετωπίζει κίνδυνο, τη λειτουργία του προγράμματος «ελεύθερα χέρια» που αφορά την απογευματινή απασχόληση των παιδιών σε διευρυμένο ωράριο, τη δημιουργία των μωβ θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για έγκυες γυναίκες και γυναίκες με βρέφη και τη δημιουργία δωματίων θηλασμού σε δημοτικά κτήρια, την πρόσθεση στις δημοτικές τουαλέτες χώρων για μητέρες και παιδιά και εργαστήρια απόκτησης δεξιοτήτων για γυναίκες, με πρόνοια για φύλαξη των παιδιών. Τέλος ανακοινώθηκε ότι ο Δήμος επεξεργάζεται πρωτόκολλο συμπεριφοράς και διαχείρισης υποθέσεων παρενόχλησης και διακρίσεων για τους δημοτικούς υπαλλήλους και τους συμβούλους, ενώ θα γίνουν και οι απαραίτητες εκπαιδεύσεις.