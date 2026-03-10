Η Βρετανία έστειλε ελικόπτερο Merlin στην Κύπρο - Σε δύο μέρες αναχωρεί το αεροπλανοφόρο HMS Dragon

Το ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού Merlin Mk2 έστειλε η Βρετανία στην Κύπρο, προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα των στρατιωτικών της βάσεων. Το ελικόπτερο μεταφέρθηκε από ναυτικό αεροσταθμό στην Κορνουάλη και έρχεται να προστεθεί στα δύο ελικόπτερα Wildcat που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Κύπρο από την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με Βρετανούς αξιωματούχους, το Merlin θα προσφέρει «ένα επιπλέον επίπεδο άμυνας» καθώς έχει τη δυνατότητα να πετά σε υψόμετρο έως και ενός μιλίου, παρέχοντας έγκαιρη προειδοποίηση για τυχόν εισερχόμενους πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε χθες το βράδυ στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι το HMS Dragon θα αναχωρήσει για την Κύπρο μέσα «στις επόμενες δύο ημέρες», καθώς τα πληρώματα του ναυτικού εργάζονται «ακούραστα, 22 ώρες την ημέρα» για να ετοιμάσουν το πολεμικό πλοίο.

