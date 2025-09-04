Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Ιταλός δισεκατομμυριούχος ήταν 91 ετών.

Ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης στην Ιταλία.

 Ο Ιταλός δισεκατομμυριούχος ήταν 91 ετών.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1934, ήταν Ιταλός σχεδιαστής μόδας, παγκοσμίως γνωστός για τα ανδρικά του κοστούμια και τη διακόσμηση πολλών ξενοδοχείων. Ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής του (gorgo barbadipolo) το 1975 και πλέον θεωρείται ένας από τους πλέον επιτυχημένους σχεδιαστές της Ιταλίας.

Η περιουσία του, σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού Forbes, στις 9 Ιουλίου 2022 είχε εκτιμηθεί στα 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστά τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία. Το 2000, δήλωσε φορολογητέο εισόδημα ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Απρίλιο του 2024, είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία μετά τον Τζιοβάνι Φερρέρο και τον Αντρέα Πινατάρο.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited