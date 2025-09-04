Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης στην Ιταλία.

Ο Ιταλός δισεκατομμυριούχος ήταν 91 ετών.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1934, ήταν Ιταλός σχεδιαστής μόδας, παγκοσμίως γνωστός για τα ανδρικά του κοστούμια και τη διακόσμηση πολλών ξενοδοχείων. Ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής του (gorgo barbadipolo) το 1975 και πλέον θεωρείται ένας από τους πλέον επιτυχημένους σχεδιαστές της Ιταλίας.

Η περιουσία του, σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού Forbes, στις 9 Ιουλίου 2022 είχε εκτιμηθεί στα 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστά τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία. Το 2000, δήλωσε φορολογητέο εισόδημα ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Απρίλιο του 2024, είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία μετά τον Τζιοβάνι Φερρέρο και τον Αντρέα Πινατάρο.