Αύξηση €670 εκατ. στις καταθέσεις και €269 εκατ. στα δάνεια τον Σεπτέμβριο

Μεγάλη αύξηση παρουσίασαν τον Σεπτέμβριο οι καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες τον Σεπτέμβριο ενώ αυξημένα καταγράφηκαν και τα δάνεια.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2025, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Οκτωβρίου 2025.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €670,2 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €44,3 εκατ. τον Αύγουστο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,3%, σε σύγκριση με 6,0% τον Αύγουστο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Σεπτέμβριο 2025 έφθασε στα €57,2 δισ.

Η Κεντρική Τράπεζα διευκρινίζει ότι ο όρος «καθαρή μείωση/αύξηση» αντιπροσωπεύει τον όρο «συναλλαγές», δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €456,6 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €397,2 εκατ., ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών κατέγραψαν μείωση €32,5 εκατ. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €91,9 εκατ.

Οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς περιλαμβάνουν τους επενδυτικούς οργανισμούς, τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς, τις θυγατρικές χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστές χρημάτων, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία και την γενική κυβέρνηση

Αύξηση €269 εκατ. στα δάνεια

Τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €269,0 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €60,8 εκατ. τον Αύγουστο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 7,9%, σε σύγκριση με 7,2% τον Αύγουστο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Σεπτέμβριο 2025 έφθασε στα €26,6 δισ.