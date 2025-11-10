Κοινή βούληση ενίσχυσης διμερούς συνεργασίας εξέφρασαν Πρ. Βουλής και Ιάπωνας Πρέσβης

Τον νέο Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Κύπρο, Iwasaki Satoshi, δέχθηκε τη Δευτέρα η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, επ’ ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του. Οι δύο αξιωματούχοι εξέφρασαν την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Σε ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφέρεται ότι κατά τη συνάντηση σημειώθηκε η συμβολή της εγκαθίδρυσης Πρεσβειών ένθεν και ένθεν στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε η κοινή βούληση για ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων των δύο χωρών μέσω ενισχυμένων ανταλλαγών.

Η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε ειλικρινή εκτίμηση για τη θέση αρχών και τη σταθερή στήριξη της Ιαπωνίας όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα.

Από πλευράς του, ο κ. Iwasaki επαναβεβαίωσε τη σταθερή προσήλωση της Ιαπωνίας στο διεθνές δίκαιο και τη θέση αρχών της χώρας του υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως προνοούν τα περί Κύπρου ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρεται.

Τέλος, η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την ετοιμότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο του Ιάπωνα Πρέσβη και να συμβάλει στην υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων, που σκοπούν στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Ιαπωνίας.

